Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 4 maggio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Nell’ultima puntata Riccardo ha chiuso la conoscenza con Mariangela. Intanto la tronista Nicole è alle prese con i due corteggiatori Andrea e Carlo. Cosa succederà? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 4 maggio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

dalle ore 14:45 – La puntata riprende da Nicole che si confronta con Carlo. “Dopo la puntata non ti è venuto di vedermi, ma solo di salutarmi. Ripensandoci non capisco il motivo e poi tra tutte le persone vai proprio da Roberta? Ti ha dato del sottone, ha provato ad allontanarti da me…” dice la tronista, ma il corteggiatore si difende “avevo visto una scena che mi aveva dato fastidio. Roberta saliva e mi ha dato un parola di conforto in un momento di difficoltà e ci siamo abbracciati, ma non gli do alcun valore“.

ore 15:00 – In studio Nicole si scontra con Carla che l’ha derisa e si giustifica: “non sono l’unica a ridere“. Intanto Gianni interviene e rivolgendosi a Nicole precisa: “vista come era finita la puntata dovevi tu fare un gesto verso Carlo“.

Andrea raggiunge Nicole in camerino subito dopo la scorsa puntata… #UominieDonne pic.twitter.com/fnhISXRVyc — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2023

ore 15:15 – Nicole è uscita in esterna con Andrea. I due si sono baciati con Carlo che è rimasto molto scosso. “Lei mi piace tantissimo, non so come fare per dimostrarglielo” – dice il corteggiatore, mentre Maria De Filippi interviene: “ma perchè non le fai delle domande? Lei aspettava te in camerino, ma poi ha baciato un altro. A te non manca nulla, tu sei diverso da lui, ma tu non vali di meno“.

La reazione di Carlo dopo aver visto il bacio tra Nicole e Andrea! #UominieDonne pic.twitter.com/eff7Tn5CBJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2023

ore 15:30 – Andrea entra in studio e rivolgendosi a Nicole dice: “spero che tu scelga con coraggio e non puntando al porto sicuro” rivolgendosi al “rivale” Carlo. Gianni interviene: “Nicole perchè non ti lamenti con lui che ti dà della donna con poco carattere, mentre con Carlo guardi il pelo nell’uovo?”. In studio la tronista discute con entrambi i corteggiatori e precisa: “ho dei dubbi su di voi e sono qui ancora per chiarirli“.

ore 15:45 – Si passa al trono di Luca che è uscito con Camilla, ma nonostante l’esterna sia andata molto bene il tronista si è trattenuto nel baciarla. Poi è la volta dell’esterna di Alessandra e questa volta i due si baciano. In studio tutti sono emozionati dalla loro esterna con Gianni che precisa: “questo bacio mi ha fatto pensare che forse questo è quello che Luca sta cercando“.

Primo bacio tra Luca e Alessandra! Sarà lei la sua scelta? #UominieDonne pic.twitter.com/CXVa5sbcJb — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2023

ore 16:00 – L’ultima esterna di Luca è stata con Alice. Un’esterna molto intima in cui la corteggiatrice si è raccontata condividendo un problema personale. Gianni non perde occasione per sottolinearlo paragonando le esterne delle corteggiatrici di Luca rispetto ai corteggiatori di Nicole: “la maggior parte dell’esterne c’è tanto bacio, tanta fisicità, ma poca voglia di conoscere la persona“. Carlo si difende: “non è così, in una esterna ci siamo raccontati e le ho fatto tante domande“. Anche Andrea interviene: “non è così, ma sto aspettando anche il momento giusto per aprirsi“. Nicole