Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 31 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si proseguirà con la conoscenza tra Riccardo e Gloria. E’ davvero finita tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 31 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Riccardo e Gloria. Le cose tra i due proseguono tra alti e bassi.

ore 15:00 – E’ il momento della nuova tronista Nicole. Si tratta di che rivela di non sopportare gli uomini bugiardi, presuntuosi e maleducati.

ore 15:15 – Si passa a Biagio. Il cavaliere sta uscendo con Carla, ma dopo la puntata si avvicina alla dama Clea. Carla è una furia verso il cavaliere: “io sono venuta per te e non hai chiesto nemmeno di me“.

Carla proprio non ci sta e…. #UominieDonne pic.twitter.com/Tjkw8HfhJl — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 31, 2023

ore 15:30 – Carla è un fiume in piena contro Biagio. Maria De Filippi invita il cavaliere a raggiungerla per cercare di trovare un equilibrio per cercare di trovare un dialogo.

“Io ho investito dei sentimenti con Biagio!” #UominieDonne pic.twitter.com/mRD4aaObci — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 31, 2023

ore 15:45 – In studio arrivano i corteggiatori al buio. Roberta del Trono Over nota un ragazzo: Andrea, 31 anni di Roma. “Sono un ragazzo molto intraprendente, ho dedicato tutta la mia vita allo studio e al lavoro e credo che sia arrivato il momento di trovare una persona al mio fianco” – si presenta così il corteggiatore.

ore 16:00 – Tina balla con Claudio che ha rifiutato di ballare con Gemma. La Galgani è delusa dal comportamento del cavaliere. La Cipollari rivela cosa si sono raccontati durante il ballo: “ho chiesto delle case al mare e in montagna“.