Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 3 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si parlerà del Trono Over. Novità per Gemma e le altre dame? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 3 febbraio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con lo sfogo di Gemma delusa dal cavaliere Claudio.

ore 15:00 – Gemma arriva in studio e Tina commenta l’outfit: “oggi sembri una giraffa” e la dama ribatte “e tu la fata turchina, ma la bacchetta dove l’hai messa“. L’opinionista replica: “tranquilla che c’è” e poi incalza la dama – “ma tu festeggi il tuo compleanno con uno sconosciuto?“. Intanto Claudio comunica che non è interessato alla conoscenza e precisa: “sarei voluto andare avanti con Tina se avesse accettato le regole della trasmissione“. L’opinionista conferma il suo interesse, ma non vuole lasciare il suo ruolo.

“Hai avuto un’interferenza” Cosa ne pensate della reazione di Gemma? #UominieDonne pic.twitter.com/QQXHo9WTg6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 3, 2023

ore 15:15 – Si passa a Riccardo e Gloria. Il cavaliere ha cercato la dama, ma lei ha rifiutato. “Mi è sembrato strano che mi dici che non hai dormito per me, è una cosa bella forte” – precisa la dama che poi richiama un’intervista in cui il cavaliere ha parlato ancora di Ida – “sono rimasta stranita”.

“Mi spieghi come mai ancora pensi a Ida?” A Gloria non è piaciuta l’intervista rilasciata da Riccardo al Magazine di #UominieDonne pic.twitter.com/Vwsm0rzt0P — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 3, 2023

ore 15:30 – Si passa al trono di Lavinia. La tronista è uscita in esterna con Alessio “il rosso”. I due si confrontano e concludono l’esterna con un bacio.

“Mi è dispiaciuto vederti così” Alessio e Lavinia provano a chiarirsi! #UominieDonne pic.twitter.com/pkjqGzRtqU — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 3, 2023

ore 15:45 – Lavinia è uscita anche con Alessio “il moro“. Anche con lui scatta un bacio e nello studio precisa: “voglio vivermi entrambi a mille. Siamo ad un punto del percorso che se non dimostrate più nulla o se vi alzate e ve ne andate vuol dire che era tutto finto. Ho davanti a me due persone a cui tengo tantissimo, mi espongo e non ho paura di dire le cose che penso e provo. Non è amore, ma sicuramente è un sentimento”.

ore 16:00 – Lavinia: “da oggi voglio un uomo che lotti per me. Da oggi saranno i fatti, le dimostrazioni che voi farete. Avete detto che non provate sentimenti, quindi ce la farete a passare sopra un bacio“. Poi la tronista ribadisce: “voglio da oggi un uomo che mi dimostri che vuole portarmi fuori da qui“. Maria De Filippi domanda chi vuole ballare con lei, ma nessuno dei due vuole. Tina interviene: “non so come fai a tenerli sti due”.