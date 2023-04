Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 26 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dopo la lunga pausa per il ponte del 25 aprile, torna il dating show condotto da Maria De Filippi. Cosa succederà nella puntata di oggi? Novità in arrivo per Gemma e le altre dame? E ancora: Nicole è prossima alla scelta? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 26 aprile 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Tina che riprende Elio. Intanto a centro studio è il momento di Gemma che è uscita in esterna con Roberto.

Gemma vuole proseguire la conoscenza con Giuseppe… Potrebbe essere l’uomo giusto per lei? #UominieDonne pic.twitter.com/0aQpLoUv3S — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 26, 2023

ore 15:00 – Gemma balla la bachata con Roberto, ma Tina non apprezza la performance. Intanto la dama chiama a centro studio Elio per ringraziarlo di un regalo ricevuto. Il cavaliere le ha inviato un biscotto a forma di cuoricino e la dama è convinta ci sia un interesse, ma l’uomo precisa che è solo amicizia. Intanto Paola li raggiunge a centro studio.

Gemma ha una domanda per Elio… #UominieDonne pic.twitter.com/Wsz0VpyqnB — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 26, 2023

ore 15:15 – Elio si rivolge a Tina dicendo “ah bella“, ma l’opinionista sbotta “ascoltami bene, stron*o stai calmo, stai tranquillo“. Maria De Filippi interviene, ma l’opinionista ribatte: “non proteggere questi malfattori” con il cavaliere che precisa “per legge non si possono offendere le persone. Non ti consento a te né a nessuno di chiamarmi stron*o, sei una grandissima maleducata, non mi fai paura”. Tina non ci sta e non si abbassa: “ma chi ti credi di essere, vieni qui a prendere in giro le persone, a me stai zitta non lo dici“. Il cavaliere continua ad offendere la Cipollari e perfino Gemma la difende: “hai esagerato, lei è un’opinionista, ma è una donna”.

ore 15:20 – Intanto Elio si “dichiara” a Paola, ma la dama non è interessata alla conoscenza visto che sta uscendo con un altro cavaliere. Dal parterre Gabriella prende la parola e in studio si apre nuovamente un confronto: il “ricotta gate” per l’intolleranza del cavaliere. Gianni è stranito: “allora la volta scorsa hai fatto tutto quel casino a Paola solo per scena?“.

Cosa deciderà di fare Gabriella con Elio? #UominieDonne pic.twitter.com/LtTgUHczIs — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 26, 2023

ore 15:33 – Tutti contro Elio. Anche Silvia interviene per dire la sua, ma il cavaliere cerca di difendersi: “forse sono infelice a spiegarmi quando parlo, ci sono stati clienti che hanno letto commenti spiacevoli su di me. Ridiamo, scherziamo, facciamo il programma con allegria”, ma Tina interviene “ma basta, fallo stare zitto”. Maria De Filippi cerca di evitare una querela a Tina, ma l’opinionista “non credo che la legge mi punirà, mi aspettano gli arresti domiciliari?”.

ore 15:45 – Anche Armando interviene: “Elio sono napoletano come te e sai benissimo che il significato della parola può cambiare. A Napoli dire bello eh significa che sei scemo, hai offeso Tina, tu giochi con le parole“, ma il cavaliere si difende “non è così”. Maria De Filippi domanda ad Elio: “pensi di querelare Tina?”, ma il cavaliere replica “sono un buono, ma gentilmente non voglio più apostrofato in quel modo“.

ore 16:00 – Sul finale poi è la volta di Nicole. La tronista è uscita con Andrea e Carlo. Intanto Aurora si scontra con Roberta dopo aver espresso la sua approvazione per la tronista.