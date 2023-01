Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 24 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dal Trono Classico di Lavinia. La tronista ha discusso con Alessio il rosso. Avranno chiarito? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 24 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

Lavinia ha fatto una sorpresa ad Alessio C. e i due provano a chiarirsi in esterna… #UominieDonne pic.twitter.com/BBUgRfmozH — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2023

ore 14:45 – La puntata riprende dal trono di Lavinia. La tronista continua a confrontarsi con Alessio il rosso. Poi è uscita in esterna con Alessio il moro e c’è stato un bacio.

ore 15:00 – Il bacio tra Lavinia e Alessio il moro fa arrabbiare Alessio il rosso che si alza e lascia il centro studio. La tronista è una furia verso il corteggiatore: “stai zitto e pensa“.

“Mi ha fatto piacere che sei venuta” #UominieDonne pic.twitter.com/hjEtD4q4jW — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2023

ore 15:15 – Si passa al Trono Over con Riccardo. Il cavaliere è geloso che Gloria ha ballato con un altro cavaliere. La dama si difende: “non eri così caloroso nel parlare“, ma il cavaliere ribatte “lascio a te decidere, ma sappiamo bene che quando lo raccontiamo è diverso da come è fuori“.

"Il ballo di prima non mi è piaciuto tanto!" #UominieDonne pic.twitter.com/B96Z4fjI7X — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2023

ore 15:30 – Poi è la volta di Biagio che è uscito con Carla. I due hanno trascorso una serata carina a Napoli e hanno ballato sulle note de “Il tempo delle mele” e c’è stato anche un bacio. “Ci sono stati degli abbracci, abbiamo passato una mezz’ora tranquilli” – dice il cavaliere con Tina che domanda alla dama “ci sono stati solo questi abbracci?” e la donna replica “si”. Gianni attacca il cavaliere: “sei un pagliaccio“, ma i due proseguono la conoscenza.

Tra Biagio e Carla ci sono stati due baci intensi! #UominieDonne pic.twitter.com/mYDHXsEfH0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2023

ore 15:45 – E’ il momento del trono di Federico. Il tronista è uscito con Carola, ma l’esterna non l’ha soddisfatto. “Quando sto con lei mi lascio incantare e non vado a fondo nei ragionamenti e nei discorsi. Pure stavolta non si è concluso niente, non riesco mai ad andare a fondo. All’inizio sono passato per quello che la punzecchiava, ho cercato di smorzare, sembra sempre che lei mi fa un favore” – dice il tronista, ma la corteggiatrice si difende “ero arrabbiata, ma ho messo da parte quello che era successo per andare avanti. Mi sono sentita quasi costretta a mettere da parte una cosa che mi ha dato fastidio perchè ci tengo a te. Facciamo il viaggio, ero contenta”.

ore 16:00 – Gianni interviene: “Carola se non vuole perdere Federico qualcosa deve fare. Ok il tuo carattere, ma alla fine di un percorso, siete in due con Alice, se non ti lasci andare e gli fai capire che ti piace, lui non lo capirà mai se sei sempre rigida“. In studio si discute della cosa. Federico è chiamato a ballare con una delle due, ma preferisce non ballare con nessuna. Tina però lo esorta a farla: “sei tenuto a ballare con una delle due, lo richiede il programma“.