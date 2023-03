Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 23 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? L’ultima puntata si è conclusa il trono di Luca. Per il tronista sono arrivate più di 1200 richieste. Cosa succederà oggi? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 23 marzo 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con l’arrivo in studio di una nuova corteggiatrice per Silvio. Il cavaliere però non è interessato ad Annamaria: “sto conoscendo Gemma, ho apprezzato, sono lusingato della cosa, mi dispiace..“. Gianni allora domanda a Gemma: “se arrivasse un uomo per te, che faresti?” con la dama che replica “beh non sarei interessata, visto che sto conoscendo lui“, ma gli opinionisti, Tina compresa, non credono alle sue parole.

Anna Maria vorrebbe una chance da Silvio! #UominieDonne pic.twitter.com/4696DP4ehY — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2023

ore 15:10 – Silvio a centro studio parla della conoscenza con Gemma. Tina e Gianni sono convinti che la dama non sia interessata. Maria De Filippi domanda alla Galgani: “ma lo vorresti abbracciare” con lei che replica “certo”. I due si scambiano un abbraccio con tanto di palpata del cavaliere.

ore 15:30 – Si passa a Silvia e Daniele. “E’ stata una serata piacevole e divertente, è una donna intelligente, è una donna che ha uno spirito buono ed ironico ” – racconta il cavaliere – “anche al telefono mi piaceva raccontarmi. C’è stato un bacio, ma non è scattato altro“. La dama però ribatte: “trovo tutta questa cosa un pò strana. Vorrei sapere come tu, dopo quello che c’è stato e un bacio, mi dici ‘non è scattato e non sei la donna che voglio'”. Il cavaliere precisa: “il bacio è una cosa molto importante e bella, vado molto a sensazione ed emozioni. Non ho avuto quel trasporto che pensavo”.

A Daniele non è scattata la scintilla! Come reagirà Silvia? #UominieDonne pic.twitter.com/Za7qfM2ROu — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2023

ore 15:45 – E’ il momento di Nicole. La tronista è uscita con Carlo Alberto. Una bellissima esterna tra i due. Il corteggiatore non convince Tina: “non ti svelare dopo mezz’ora, dopo una settimana finisce. Lascia un pò di mistero“. Il corteggiatore si difende: “non sono un bad boy, sono un uomo presente, all’antica, non mi piace mettere una maschera“. Il tronista: “mi è piaciuto molto il mio modo di fare, ha tutti i valori che ricerco in un uomo. Sono stata molto bene“. Gianni è dalla sua parte: “mi hai trasmesso sincerità e purezza“.

“In te ho visto sincerità e purezza” #UominieDonne pic.twitter.com/AwFpz8oGYm — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2023

ore 16:00 –