Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 23 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dal Trono Over. Come procede la conoscenza tra Gemma e Alessandro? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata comincia con Alessandro circondato da cinque dame. Il cavaliere è uscito con Pamela, ma è rimasto deluso quando ha scoperto che vive con l’ex compagno.

“Non credo nell’amicizia tra uomo e donna…” Che ne pensate delle parole di Alessandro Sp.? #UominieDonne pic.twitter.com/gwTnzwTdxm — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 23, 2023

ore 15:00 – In studio si parla di Alessandro che sta conoscendo diverse dame, ma non è ancora uscito con Gemma. Tina è stranita da questa cosa. Intanto il cavaliere è uscito anche con Desdemona che non è intenzionata a proseguire la conoscenza: “stamattina ti ho scritto che mi sono sentita un pò pressata, secondo me tu hai un chiodo fisso: il sesso, il bacio. Abbiamo passato una bella serata, nella notte ci ho pensato e te l’ho anche scritto“.