Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 22 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? L’ultima puntata si è conclusa con l’arrivo di una nuova corteggiatrice per Riccardo. Cosa succederà oggi? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 22 marzo 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma e Silvio.

“Non mi sei sei indifferente” Gemma ha inviato un messaggio vocale a Silvio…. #UominieDonne pic.twitter.com/mQVBx6LK3t — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2023

ore 15:00 – Silvio si confronta con Gemma: “il tuo mondo non è il mio, vorrei che facessi parte del mio mondo che è più fisico e forse anche un pò più vero. Le cose che abbiamo fatto sono importanti, ad un certo punto siamo una coppia se vogliamo relazionarci senza alcun problema“.

ore 15:15 – In studio Gianni e Tina cercano di capire il reale interesse di Gemma verso Silvio, ma la dama si difende: “posso dire che non vi capisco proprio? Ieri ci ho mandato un messaggio, abbiamo passato un pomeriggio molto bello“. La Galgani sembra frenata verso il cavaliere.

Alessio non si presenta in puntata e Lavinia reagisce così! #UominieDonne pic.twitter.com/1iPOHMvZuK — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2023

ore 15:30 – Si passa al Trono Classico di Lavinia. Alessio il biondo dopo l’uscita dallo studio non è tornato: “per me può stare dove sta. Il problema è che si mette davanti lui e non ha nemmeno pensato che mi sono aperta dicendo delle cose mie private” – precisa la tronista – “quindi lui pensa continuamente a se stesso. Non ha pensato minimamente a me, alle mie paure e alle cose profonde che ho detto. Mi ha deluso tantissimo”.

Ilaria ha qualcosa da dire a Luca… #UominieDonne pic.twitter.com/WNj2am2m84 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2023

ore 15:45 – A centro studio è il momento di Luca. Il tronista si confronta dapprima con Ilaria e poi parla dell’estera con Chiara. Anche la corteggiatrice, arrivata in studio commenta l’esterna: “è andata bene, mi sono divertita”.

Fin dalla prima esterna sembra esserci complicità tra Luca e Chiara… #UominieDonne pic.twitter.com/UnGLBL2q2b — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2023

ore 16:00 – Luca in studio si confronta con Chiara dopo l’esterna. “L’aspetto esterno lo guardiamo tutti, ma credo sia importante guardare altro all’età di 30 anni” – precisa la corteggiatrice.