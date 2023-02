Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dal trono di Lavinia. La tronista è vicina alla scelta? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata inizia con il trono Over. A centro studio Alessandro. Il cavaliere sta conoscendo in amicizia la nuova dama Lina.

ore 14:50 – In studio Tiziana si confronta con Rosario dopo sette uscite. La dama è stranita dal comportamento del cavaliere che però confessa che non è scattata la scintilla. Tiziana però rivela che l’uomo avrebbe voluto un contatto con lei. Alla fine i due decidono di chiudere la conoscenza.

ore 15:00 – In studio Cristina si confronta con Armando per via di un regalo di Natale che la dama ha fatto alla figlia del cavaliere. “Mia figlia non ha bisogno di questo, ma perchè tu mi fai il regalo per mia figlia quando a me non mi senti da 3 mesi?” dice il cavaliere che non ha accettato il regalo. “Il mio dire no è qualcosa di molto profondo perchè vorrei che si avvicinasse a me vorrei che lo facesse davvero e con il cuore” – precisa il cavaliere.

ore 15:15 – Armando si scontra nuovamente con Gianni. Il cavaliere riprende ancora l’opinionista: “perchè ce l’hai con me?“, ma Sperti replica “io con Maria lavoro da 15 anni se dovesse dirmi un giorno che devo andare via, andrei via e la ringrazierei per sempre“. L’opinionista chiama in causa Maria De Filippi: “vuoi mettere Armando al posto mio?“, si alza per lasciargli il suo posto.

ore 15:30 – Gianni Sperti vs Armando. L’opinionista è convinto che il cavaliere sia interessato a fare solo discussioni in studio e non a conoscere alcuna dama. Un acceso confronto che prosegue in studio con l’intervento della padrona di casa: “sta parlando del fatto che devi provare a costruire qualcosa e non a parlare degli altri“. Il cavaliere poi si confronta anche con Michela: “voglio far credere che Uomini e Donne non è finto”.

ore 16:00 – Armando e Cristina si confrontano nuovamente sulla loro conoscenza passata. Non c’è proprio pace tra i due che si rinfacciano ancora comportamenti sbagliati e incomprensioni.