Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del trono di Fede, ma anche di Gemma. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 21 dicembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Biagio ha fatto recapitare delle rose e una bottiglia di champagne a Paola per chiederle scusa, ma lei… #UominieDonne pic.twitter.com/JYgyF0mIgw — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2022

ore 14:45 – La puntata comincia con Paola. La dama ha ricevuto una bottiglia di champagne con dei fiori da Biagio. Intanto un nuovo corteggiatore arriva in studio per la dama che però non è interessata. Intanto in studio arriva una nuova dama anche per Biagio.

Massimo si presenta in studio perché incuriosito da Paola… Cosa farà la dama secondo voi? #UominieDonne pic.twitter.com/qsi5458PUB — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2022

ore 15:00 – Silvia ha qualcosa da ridire a Biagio dopo che il cavaliere ha espresso il suo interesse per Paola. “Se ti reputi un signore e non lo sei, il mazzo di rose ne facevi due: uno a Paola ed uno a me, senza dover prendere gli aerei, venire a Torino e fare il fenomeno“, ma il cavaliere replica “non mi va, vai tranquilla“.

Alessandro si presenta e sembra già aver colpito qualcuna… #UominieDonne pic.twitter.com/afbJ6FCIeL — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2022

ore 15:15 – E’ il momento di Alessandro, un nuovo cavaliere che si presenta al parterre femminile. Gemma è molto interessata all’uomo, ma anche Paola non nasconde di volerlo conoscere. Il cavaliere è conteso tra le due e Tina gli domanda: “con chi esci questa sera tra le due?“. Dal parterre Silvia domanda: “ma tu a chi lasceresti il numero?”. Intanto il cavaliere balla nuovamente con Gemma.

ore 15:30 – Alessandro dopo aver ballato con Gemma e Paola è chiamato a decidere con chi uscire. “Uscirò con entrambe” – dice il cavaliere che decide di fare l’aperitivo con Gemma e la cena con Paola.

“Non sono superficiale come vengo descritto… ma è anche colpa mia” #UominieDonne pic.twitter.com/xZf4cm9jtU — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2022

ore 15:45 – Si passa al Trono classico di Fede. Il tronista è uscito in esterna con Vincenza. Assente per tre settimane, causa Covid, il tronista si confronta con Gianni: “forse su alcune cose hai ragione, tendo a ridere e scherzare, ma può essere anche una corazza. Il tuo trono per me finora è nullo”. Tina, invece, è di parere opposto: “lo trovo un ragazzo di grande spessore, non dimentichiamo che siamo anche in uno studio televisivo dove non è facile“.

Secondo voi Vincenza potrebbe essere la ragazza giusta per Fede? #UominieDonne pic.twitter.com/pHh6qwvtlm — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2022

ore 16:00 – Fede è uscito anche con Elena, ma la corteggiatrice è stranita dal suo comportamento. “Io organizzo un’esterna, c’è stato un bacio, ma tutto apposto? Tutto un tratto ti sei svegliato” dice la ragazza al tronista che si difende “ma tu per me cosa hai fatto?”. La corteggiatrice è frastornata: “ho provato ad aprirmi e tu piatto, fermo, senza chiedermi nulla“.