Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 20 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dal Trono Over. Nuove discussioni in studio tra dame e cavalieri, ma non solo. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 20 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con la presentazione di Claudio F. che incuriosisce Tina per le sue proprietà e ricchezze.

ore 15:00 – E’ il momento di Riccardo. Il cavaliere prosegue la conoscenza con Gloria, ma precisa “non è amore“. La dama stranita dalla sua affermazione precisa: “da uomo se sei convinto di quello che dici devi lasciar perdere“.