Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dal Trono Classico. Spazio anche al Trono Over. Novità in arrivo per Gemma? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 19 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con il trono di Federico. Il tronista si confronta con le due corteggiatrici Alice e Carola.