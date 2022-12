Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 19 dicembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Gemma e del cavaliere Mario. Non solo, un nuovo cavaliere scenderà le scale per la dama. Sarà la volta buona? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 19 dicembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – A centro studio Gemma. La dama si confronta ancora una volta con il cavaliere Mario.

ore 15:00 – Tutti contro Mario. Anche Gianni e Tina riprendono il cavaliere: “stai continuando ad arrampicarti sugli specchi attaccando Gemma e Alessandro, ma non te lo permetto. Alessandro è una persona onesta, come la gente che lavora qui dentro e la padrona di casa. Se pensi che ci siano cose finte, allora sei pregato di andartene via“. Anche la Galgani lo riprende: “perchè sei qui se è tutto finto?” con Tina che interviene “ma che sta a fare seduto qua sto pagliaccio?”. Il cavaliere viene invitato a lasciare lo studio.

ore 15:15 – Intanto per Gemma c’è un nuovo cavaliere. Si tratta di Agostino, ma sia Gianni che Tina sono increduli sul reale interesse dalla dama verso l’uomo. “Io non sono qua per prenderti in giro” – precisa il cavaliere, ma Tina lo esorta ad auto eliminarsi.

ore 15:30 – Si passa a Gloria e Riccardo. La dama racconta gli ultimi giorni di conoscenza con il cavaliere che, dopo la puntata, si è confrontato nuovamente con Roberta.

ore 15:45 – Riccardo a centro studio con Roberta. Dopo aver mentito in passato, la ex coppia torna protagonista, ma nessuno crede al loro “interesse” a cominciare da Gianni. Gloria è stufa del comportamento del cavaliere: “non continuo niente, ma cosa vieni a fare sotto casa mia?”. Dal parterre Armando difende la dama che viene definita amica da Riccardo.

ore 16:00 – Maria De Filippi domanda a Riccardo cosa prova per Gloria e lui risponde: “niente“. Il cavaliere sotto attacco con Tina che avvisa la dama: “ha detto la verità perchè ha risposto di impeto“