Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 17 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

La scorsa puntata è terminata con l’uscita dal programma di Alberto e Tiziana del Trono Over. Cosa succederà nella puntata di oggi? Spazio sicuramente al Trono Over e Classico. Novità in arrivo per Gemma? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 17 aprile 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita con Elio, ma il cavaliere vuole solo amicizia.

Elio ha accettato di uscire con Gemma, ma vorrebbe accanto una donna più giovane… #UominieDonne pic.twitter.com/I2n30GveoS — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 17, 2023

ore 15:00 – Gemma si lamenta del fatto che Elio le ha fatto dei complimenti e delle avances toccandole anche le gambe. Il cavaliere cerca di spiegare cosa è successo: “non ci ho trovato nulla di strano“. Anche Gianni interviene: “dovevi evitare queste cose, illusi una donna“, ma Tina è contraria “se lei si mette in una posizione, ti accarezza i capelli, ti viene anche spontaneo“.

ore 15:15 – Elio precisa di voler continuare a conoscere Gemma precisa: “questa nostra conoscenza può sfociare solo in una simpatica amicizia” e rivela “cerco una donna che abbia dai 55 anni a salire“. Gemma reagisce male, ma Tina le ricorda: “scusa ma tu cerchi un coetaneo? Tu adocchi sempre i più giovani, sei la prima a cercare uomini più giovani“.

Ecco cos’è successo tra Paola e Remo! #UominieDonne pic.twitter.com/EmmQyNHZkL — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 17, 2023

ore 15:30 – Si passa alla conoscenza tra Paola e Remo. Il cavaliere lamenta che la dama si sia allontanata per il rapporto con la ex moglie a cui è ancora legato per una malattia del figlio. La dama si difende: “non è così, la mia priorità assoluta è sempre ai figli. Abbiamo fatto un aperitivo, poi una colazione. Sono rimasta sconcertata del fatto che tu non viaggi più, poi il giorno dopo ho avuto un lutto improvviso in famiglia, ma ti ho sempre chiamato e cercato”.

Siete d’accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/IJuPZWyuLn — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 17, 2023

ore 16:00 – Gianni contro Paola: “sei imbarazzante”, ma lei ribatte “tu non capisci nulla”, ma l’opinionista replica “dovete abbassare i termini, sei stata imbarazzante tu come donna e madre a parlare in questo modo del problema. Tu e Silvia cercate uomini milionari che vi devono far star bene”, ma la dama “vergognati di quello che dici, una persona che ti viene a corteggiare non parla tutto il tempo della stitichezza del figlio!”. Anche Cristina dal parterre: “da donna e da madre mi vergogno con te, ma posso dirti una cosa: puoi dire lo stesso concetto, ma in maniera diversa senza entrare nel dettaglio”.