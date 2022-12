Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 16 dicembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del trono di Federico e Lavinia. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Federico e Carola. La corteggiatrice si difende dalle insinuazioni del tronista che è rimasto deluso dal suo profilo Instagram e da una sponsorizzazione fatta sui social.

ore 15:00 – Carola si difende dalle paranoie di Federico: “lui dice la cosa dei social, quando io gli ho sempre detto ‘prendila una posizione e non prendermi in giro’. Quindi che tu mi dici che sono qui per i social mi dà proprio fastidio perchè non è vero. Se non ti vado bene, mandami a casa”. In studio arriva anche Alice e tra le due parte una discussione con Carola: “sei patetica, il rispetto o ce l’hai o non ce l’hai“.

Claudio si presenta per conoscere Daniela, e Tina… #UominieDonne pic.twitter.com/LYwvIUvVR4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 16, 2022

ore 15:15 – In studio c’è un nuovo corteggiatore per Daniela: si tratta di Claudio. La dama accetta e i due ballano insieme. Intanto Gemma si scontra ancora con Mario: “lascia perdere, devi dire le cose come stanno, sei falso“.