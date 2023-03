Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 13 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? L’ultima puntata si era conclusa con Roberta a centro studio. La dama ha iniziato una nuova conoscenza? Non solo, cosa sarà successo a Gemma alle prese con il cavaliere Silvio? Spazio anche ai tronisti Lavinia e Federico prossimi alla scelta. Per scoprire cosa succederà oggi, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 13 marzo 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Roberta. La dama è uscita con Dario, ma non è attratta dal cavaliere. “Ho provato a superare il mio limite del fattore estetico ho cercato di andare oltre sentendolo al telefono, ma le chiamate sono state vuote” – precisa la dama che è ripresa da Aurora “perchè fargli perdere del tempo?”

ore 15:00 – A centro studio Roberta si confronta con Riccardo. Il cavaliere dopo la puntata l’ha avvicinata: “è liberissima di fare quello che vuole, ma vedere la mia ex fidanzata che butta l’occhio su un ragazzo più piccolo. Mi sono sentito di parlare e dire queste cose perchè siamo stati insieme in passato“. Il cavaliere vorrebbe riprendere la conoscenza con la dama, ma non è interessata.

ore 15:15 – Intanto in studio arriva un nuovo ragazzo per Roberta. Si tratta di Vincenzo, un 36enne di Nola, ma la dama non è interessata. In studio Gianni riprende la dama: “è carino ed è emozionato e si giocano tutto in 5 secondi. Ma chi ti aspetti Brad Pitt? Siccome stai puntando sul lato estetico…“.

ore 15:30 – Si passa al Trono di Lavinia. La tronista si confronta con Alessio il moro che ha deciso di non presentarsi in esterna. “Arrivati a questo punto non ha veramente senso che non ti presenti in esterna” – precisa la tronista al corteggiatore – “il fatto che tu, a questo punto del percorso, a me ha fatto venire mille dubbi. Sei riuscito a stare senza giorni senza vedermi“.

ore 15:45 – Lavinia è uscita in esterna con Alessio il rosso. Tra i due nessun bacio con il corteggiatore che è stanco per essere stato ad un compleanno. “Non sapevo avessi fatto serata” – precisa la tronista con il corteggiatore che ribatte “non era una serata, ma un compleanno“.

ore 16:00 – Alessio il moro chiede a Lavinia: “non capisco se hai ballato con lui per una presa di posizione verso di me o perchè volevi ballare con lui“, ma la tronista replica “forse non ti è chiaro che sono arrabbiata con te. Vorrei ricordarti che sono ad un passo dalla scelta quindi giocatevele bene le vostre carte“.