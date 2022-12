Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 13 dicembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Pinuccia e Alessandro. Spazio anche alla tronista Lavinia. Cosa diranno? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata riprende da Pinuccia che ha sbottato contro Alessandro. “Sei un brutto esempio di donna alla tua età” dice Gianni, ma la dama replica: “potresti essere mio figlio” con l’opinionista che ribatte “preferirei di no“.

Stefano si presenta in studio per conoscere Roberta! #UominieDonne pic.twitter.com/tL9KJSBCqz — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 13, 2022

ore 15:00 – Maria De Filippi sbotta con Pinuccia: “e sti caz*i!” e il pubblico è in delirio con tanto di standing ovation. Anche Tina non perde occasione per rimarcare il comportamento sbagliato della dama: “ma chi se ne frega che piangi strega, sono lacrime finte, sono lacrime di una vigliacca“. Si passa a Roberta, c’è un nuovo corteggiatore per lei: “sono Stefano, vengo da Roma e ho due figli”, ma la dama non è attratta da lui.

ore 15:15 – Si passa al trono classico di Lavinia. La tronista è uscita con Alessio C. ed Alessio. Intanto c’è una segnalazione sul corteggiatore di Caserta che è stato intravisto in un locale con la ex, ma lui l’aveva detto alla redazione.

Alessio prova a spiegare perché si sente bloccato con Lavinia! Riuscirà ad andare avanti nel percorso? #UominieDonne pic.twitter.com/Cxd8NgHMnV — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 13, 2022

ore 15:30 – Maria De Filippi torna a parlare di Pinuccia: “bisogna riflettere se questa trasmissione ti fa bene oppure no? Penso che Tina abbia detto parole a te, ma anche tu le hai dette a lei. Ma superiamo il discorso Tina, non ti fa bene partecipare a questa trasmissione”. Anche Gianni è concorde con Maria: “a te questa trasmissione non fa bene”.

Carola e Federico provano a riavvicinarsi in esterna! Sarà lei la ragazza giusta per lui? #UominieDonne pic.twitter.com/xV6JmDhMHj — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 13, 2022

ore 16:00 – Si passa al trono di Federico. Il tronista è uscito con Alice, ma l’esterna non è andata benissimo. Di tutto altro genere l’uscita con Carola con cui c’è stato un bacio. “L’esterna con Carola mi ha destabilizzato parecchio, sono rimasto molto contento perchè ha capito il malessere della puntata scorsa, ha fatto un passo indietro e ha buttato giù tutto l’orgoglio che la caratterizza” – racconta il tronista.