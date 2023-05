Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 11 maggio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Nell’ultima puntata la scelta di Luca Daffrè che ha sorpreso tutti. Oggi spazio al Trono Over con l’ennesimo scontro tra Tina, il cavaliere Elio e Gemma. Cosa è successo questa volta? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 11 maggio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Gemma che si confronta con Gabriella ed Elio.

ore 15:00 – Gabriella racconta della cena con Elio: “c’era la famosa ricotta tanto è che ho detto ‘Elio la ricotta non la prendo'” con Gemma che esplode “ci ha rotto per un’ora con sta ricotta sto ricottaro”. Anche Tina interviene: “hai dimenticato la motivazione con cui Gabriella ha chiuso con lui e adesso cosa fai lo vai ad abbracciare?”, ma il cavaliere precisa: “lei non ha continuato con me perchè in quella discussione, è chiaro che una donna che vede che verso di me ci sono tutte queste discussioni è un pò seccata”, ma Tina è una furia “non è vero, non gli interessavi, ma chi sei Brad Pitt?”.

ore 15:15 – Tina e Elio si confrontano ancora in studio. L’opinionista: “una volta finita la settimana chi si ricorderà di te? Non è che sei un personaggio di chissà quale spessore“. Intanto in studio il cavaliere discute ancora con Gemma che definisce Gabriella incoerente e diplomatica: “fai la perbenista“. Tina esce dallo studio per andare a mangiare una ricotta dopo lo sfogo del cavaliere: “io schifo chi mangia la ricotta davanti a me, vedere quella roba con la bocca impastata, mi da fastidio”.

ore 15:30 – Gemma contro Elio: “tu sei un gran cafone” e anche Gianni interviene “quando dai della scema e dell’ubriacona ad una donna, sei un gran cafone“. Si prosegue poi con Gabriella e Claudio raccontano la loro esterna in cui sono stati molto vicini, ma non vogliono rivelare più dettagli. Intanto Elio torna a parlare della foto pubblicata con Gemma che tanto ha fatto adirare la dama e il cavaliere rivela di aver contattato i suoi avvocati con Tina che esplode: “ma si possono contattare gli avvocati per queste cose?“.