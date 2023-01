Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si parlerà di Riccardo e Gloria. I due sono usciti nuovamente insieme dopo le incomprensioni del passato. Sarà andata meglio questa volta? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 11 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con il confronto tra Riccardo e Gloria. I due continuano a non capirsi e alla fine decidono di fermare la loro conoscenza.

ore 15:00 – In studio arriva un nuovo cavaliere per Gloria: si tratta di Umberto che non nasconde di non essere simpatizzante verso Riccardo “lo vedo arrogante“. La dama decide di conoscerlo.

ore 15:15 – Si passa a Biagio che è uscito con Saura. La dama lamenta il comportamento del cavaliere che ha richiesto una videochiamata senza trucco.

Fede al centro dello studio sta per prendere una decisione… Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/S28Mgfy7gd — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 11, 2023

ore 15:30 – E’ il momento del trono classico di Fede. Il tronista si confronta con Vincenza poco prima di lasciare il trono. Gianni è concorde: “è la scelta più giusta che potesse fare, non ha costruito alcun rapporto ed è giusto che lasci“.

ore 15:45 – Si passa al trono di Lavinia. La tronista è uscita prima con Alessio “il rosso” e poi con Alessio “il moro”. L’esterna con Alessio “il moro” fa discutere ancora una volta in studi con Tina che non ha apprezzato le sue frasi.