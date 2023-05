Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 10 maggio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Nell’ultima puntata ennesima figuraccia per Riccardo che è stato ripreso sia da Maria De Filippi che da Armando. Oggi spazio alla scelta di Luca Daffrè che, all’improvviso, ha deciso di fare la scelta. Chi sarà la fortunata? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 10 maggio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Luca. Il tronista è pronto alla scelta.

ore 15:00 – Il tronista a sorpresa è pronto per la scelta. In studio arriva Alessandra. Due sedie rosse in studio: il tronista ha chiesto che la sua scelta non veda l’esterna e scopra direttamente in studio di essere arrivata alla scelta. “Ho capito dopo l’esterna che sarebbe stata la scelta” – dice il tronista – “faccio questa prima esterna e capisco che non ho bisogno di altro. Dico che Alessandra è la mia scelta, non avrebbe avuto senso andare avanti e vedere altre persone”.

“Ho capito dopo l’esterna che sarebbe stata la SCELTA” #UominieDonne pic.twitter.com/ojtIKEhc6l — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2023

ore 15:15 – La scelta di Luca è Alessandra. “Se siamo arrivati qui avrai capito. Siamo arrivati alla fine del percorso, ma quando ho iniziato questo percorso mi sono fatto una promessa: cercare di andare oltre l’apparenza, ma di conoscere a pieno le persone che scendevano a corteggiarmi. Tu mi hai colpito subito e un sacco la tua semplicità. Andando avanti ti sei fatta conoscere sempre di più, sei dolce, sensibile e con te questa cosa che mi era prefissato all’inizio è venuto molto spontaneo”. Il tronista conclude dicendo: “Ho voglia di conoscerti fuori, di viverti e chissà che un giorno quel volo non possiamo prenderlo insieme. Ad oggi ti dico che sei la mia scelta”.

re 15:30 – Due nuovi cavalieri in studio per conoscere Carla e Gabriella. Intanto Gemma riprende il cavaliere Elio per aver postato una foto con tanto di citazione, ma il cavaliere si difende: “è un’immagine pubblica che ho preso in giro“. Anche Tina contro il cavaliere: “non metterti in testa che sono gelosa di te, sono pensieri che partorisce la tua mente poco chiara“.

Elio sostiene che Tina gli abbia fatto un complimento e… #UominieDonne pic.twitter.com/YaJyt9dlmC — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2023

ore 15:45 – Tina contro Elio: “secondo te un uomo d’affari così importante si mette a fare il sondaggio chiedendo chi ha ragione tra lui e me?“, ma il cavaliere ribatte “sei una spergiura, hai giurato il falso“. Gemma è una furia contro il cavaliere: “hai fatto un fotomontaggio, ho sprecato 3 ore della mia vita con te. Ti ho detto che devi toglierlo visto che c’è la mia immagine“. Anche Gianni difende la dama: “lei ha sempre raccontato tutto, questo le va riconosciuto. Ma dire ad una donna che era ubriaca non è il massimo“.

"Tu dove tenevi le mani quella sera?" #UominieDonne pic.twitter.com/xrOFtiWpZG — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2023

ore 16:00 – Anche Tinì riprende Elio: “stai dando dell’ubriacona a Gemma, ma stai lucrando anche sul programma visto che hai messo il logo Uomini e Donne nella foto“. Il cavaliere si difende: “mai detto ubriacona, non l’ho detto né lo penso. Abbiamo passato una bella cena“.