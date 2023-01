Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 10 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si tornerà a parlare di Alessandro. Il cavaliere è uscito con Gemma e Paola, ma non ha raccontato tutta la verità. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 10 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

Alessandro o Paola: chi sta dicendo la verità? #UominieDonne pic.twitter.com/Ay5njjUJMx — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 10, 2023

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Alessandro e Paola. Il cavaliere accusa la dama di aver organizzato il tutto. Gianni dopo aver sentito le parole del cavaliere cambia idea: “a questo punto Paola c’è qualcosa che non va“.

ore 15:00 – Alessandro cerca di difendersi dalle parole di Paola. Dal parterre Pamela lo invita a non negare quello che è successo tra loro. Tina ha ridire qualcosa a Gemma: “sei stata la cosa più vergognosa, sei rimasta al centro, impalata. Ma cosa speri?”.

ore 15:15 – Si passa al Trono classico di Federico. Il tronista è uscito con Alice che gli ha fatto una sorpresa portandolo al concerto di Alessandra Amoroso. “E’ stata una bellissima esterna, avevo bisogno di quella leggerezza che non c’è era più da un pò tra noi” – precisa la corteggiatrice che è rimasta male dall’esterna con Carola.

Ecco perché Carola non voleva entrare in studio! #UominieDonne pic.twitter.com/iAIkbEOBc8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 10, 2023

ore 15:30 – Carola alla fine decide di entrare in studio spiegando i motivi che l’hanno spinta alla decisione di lasciare il programma. Federico cerca di capire cosa è successo: “ammesso o non concesso che io abbia sbagliato, ma nel momento in cui mi cacci dal camerino, mi aspetto da parte tua arrivi qualcosa. Il problema principale è la tua immaturità“, ma la corteggiatrice ribatte “se pensi che sia immatura, che mi tieni a fare? Mandami via“.

“Ma io cosa ci sto a fare qua?” #UominieDonne pic.twitter.com/jXl0L76iSm — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 10, 2023

ore 15:45 – Alice riprende Federico: “ma che ci sto a fare qua? Devo vedere la tua faccia da pesce lesso che dice a Carola che ti piace?“. Il tronista cerca di capire che fare con Carola: “tu non vieni più, io non vengo a prenderti”, ma la corteggiatrice replica “sono stata male, non ti sei preoccupata minimamente di come stavo io. Io mi sono informata di te”.

ore 16:00 – Si passa ad Alessandro. Maria De Filippi domanda se ha sentito Pinuccia, ma il cavaliere rivela: “non l’ho più sentita, anche se l’ho bloccata. Era diventata troppo forte, non sapevo che strada prendere, sono più sereno e tranquillo“.