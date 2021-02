Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 4 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? L’ultima puntata è stata interamente centrata su Aurora: attaccata da tutti, la dama ha deciso di lasciare il programma urlando contro il corteggiatore Giancarlo.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Roberta e Riccardo sono di fronte ad una decisione importante per la loro conoscenza. Non solo, spazio al tronista Davide Donadei oramai prossimo alla scelta. Chi sarà la fortunata fra Chiara e Beatrice? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 4 febbraio 2021 in diretta

ore 14:45 – La puntata comincia con il ritorno in studio di Pamela.

ore 14:52 – Gemma si confessa nel dopo puntata parlando prima di Tina “io ho detto a Maurizio della poesia, è bellissima, ma la didascalia finale ‘forse a Tina sarebbe piaciuta più questa’ mi dai una impressione diversa. E’ sempre dispregiativa qualsiasi cosa che io faccia. “con Maurizio è andata così” – e poi di Maurizio – “Un rifiuto è sempre brutto da vivere. Per me è stata una storia importante perchè dopo 4 anni che non sentivo più queste emozioni, le ho sentite amplificate”.

ore 15:00 – Tina replica allo sfogo di Gemma: “lei ha sostenuto che erano 4 anni che non faceva sesso con un uomo, ha trovato uno coraggioso che ci è riuscito e meno male perchè è pure difficile. Lei dice, accompagnato dal solito pianto, ‘è stata una storia importante’, ma la domanda è questa ‘si può dire di una storia durata poco più di un mese, si saranno visti 4 volte…”. Gemma entra in studio sulle note di “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri con Tina che dice: “deve piangere, finché non piange non si toglie la canzone“.

ore 15:05 – Gemma torna a parlare di Maurizio; la dama parla di imposizioni subite dal cavaliere per interrompere la conoscenza, ma l’uomo smentisce “no, imposizioni è una cosa grossa“. La Galgani: “continuo ad essere della mia idea“, ma l’uomo conferma “si mi è stato detto che Gemma non è la donna giusta“, ma Gianni precisa “se una persona ti interessa tu vai avanti per la tua strada, se tu interrompi vuol dire che non ne ha voglia“.

ore 15:15 – Scontro fra Tina e Gemma: “tu prendi in giro le mie emozioni“, ma la Cipollari replica “la voglio scrivere una poesia su di te, sulle prese per cu*o!“. Volano stracci fra le due con la Galgani che attacca la Cipollari: “non solo ti sei fatta i capelli lisci come me, ora parla pure come“. L’opinionista replica: “ma secondo te mi facevo i capelli come lei?“, ma la Galgani ribatte: “tu hai le Extensions. Mi piacerebbe venire lì a tirartele come quanto mi hai tirato le torte in faccia“.

ore 15:30 – Gemma è incerta sulla conoscenza con Maurizio “il poeta”: “ho avuto delle altalenanze, sono molto sensibili a questi alti e bassi perchè non mi fanno bene in un momento in cui cerco di uscire da una situazione. Se si presentano delle persone per me, che lo facciano in maniera importante“. La dama sta conoscendo anche Maurizio G.: “un sabato sera siamo rimasti al telefono per tre ore. Abbiamo riso, è riuscito a farmi sorridere, ma ho avuto un attimino…perchè lui mi ha detto che si vedeva con Maria e che era quasi arrivato ad una conclusione”.

ore 15:40 – Giancarlo in studio si scusa con Aurora e con la madre. La dama non è presente in studio dopo che ha deciso di lasciare il programma, ma il corteggiatore ci teneva a dire qualcosa: “mi è dispiaciuto quello che è successo e si è scatenato“. La Cipollari ha da ridire: “tutto questo accade perchè quando si siedono a centro studio non dicono tutta la verità“.