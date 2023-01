Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 30 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi spazio al Trono Over e classico. Si parlerà di Gemma e della conoscenza con Alessandro. Cosa avrà deciso di fare il cavaliere? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 30 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

Pamela ha mandato un regalo a Gemma per scusarsi e lei… #UominieDonne pic.twitter.com/dXFck8hSzr — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 30, 2023

ore 14:45 – La puntata comincia con Gemma. La dama si confronta con Pamela che, nonostante siano “rivali” per Alessandro, ha inviato un regalo alla Galgani che però non ha gradito il gesto.

Secondo voi come proseguirà la frequentazione fra Alessandro Sp. e Pamela? #UominieDonne pic.twitter.com/D5rJ6zmrUU — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 30, 2023

ore 15:00 – In studio arriva Alessandro che ha chiuso definitivamente con Gemma per proseguire la conoscenza solo con Pamela. La Galgani: “bisogna dare importanza alle parole che si dicono, visto che mi hai appeso”, ma Gianni difende il cavaliere “lui è stato onesto, ha sempre detto ‘non so se ce la farò’, non è farabutto, non ti ha mai detto si, sei stata tu a corteggiarlo”.

ore 15:15 – Si prosegue con Michela, Gabriella e Gemma che stanno conoscendo Claudio. Tina ironizza col cavaliere per aver scelto di uscire con Gemma e l’uomo spiega: “siamo andati a cena insieme e siamo stati molto bene“. Non solo, l’opinionista rivela il suo interesse per il cavaliere, ma lo mette alle strette visto che l’uomo è preso da più donne. Claudio rimbalza: “stasera devi uscire con me a cena“, ma l’opinionista declina l’invito.

ore 15:40 – Si passa a Riccardo e Gloria. Ancora problemi per la coppia con il cavaliere che non vorrebbe perdere la dama, ma allo stesso tempo non le da certezze.

Ecco come stanno le cose tra Gloria e Riccardo… #UominieDonne pic.twitter.com/ODo9QtZnZl — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 30, 2023

ore 16:00 – Gloria e Riccardo a centro studio. La dama si lamenta di alcune mancanze del cavaliere e decide di interrompere la conoscenza: “meglio un dito che la mano. Non voglio proseguire che io vado avanti e tu rimani indietro“.