Armando e Veronica hanno chiuso. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 10 dicembre 2019, Incarnato e Ursida hanno deciso di interrompere la frequentazione dopo un acceso scontro in studio. Il cavaliere ha chiarito di avere ancora una preferenza per Ida, mentre la dama ha annunciato di voler continuare a cercare l’amore. Ecco i video da Witty tv e Mediaset Play con le ultime news sui due volti del Trono Over.