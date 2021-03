Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 11 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata è ancora Gemma a tenere banco con la conoscenza con Cataldo. La dama però viene criticata da Gianni Sperti.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, tornerà in studio Tina Cipollari e non mancheranno le discussioni con la “rivale” Gemma. Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 11 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Maria De Filippi che saluta Tina rientrata in studio.

ore 14:55 – Spazio poi al dopo puntata di Gemma: “casa mia sembra essere diventata via del Campo. Non riesco neanche a parlare da quanto sto nera, Cataldo mi ha preso in giro. Non ha fatto altro che zomparmi addosso, io scappavo di qua e di là e poi se ne è uscito dicendo di avermi messo alla prova….”. Poi la dama ha parole anche per Gianni: “ma che sta dicendo? Sono alla ricerca di persone vere che possano piacermi, ho creduto nelle persone sbagliate”. Non mancano parole per Tina: “lei urla, dice delle cose spropositate, ma Gianni quando parla lancia delle frecciate velenose”.

ore 15:05 – Gemma saluta Tina: “mi fa piacere rivederti” e poi entra in studio Cataldo. Tra le due però scatta subito un litigio: “la devi finire di dire che sei single per colpa della Cipollari”, ma la Galgani si difende riportando le parole del nuovo cavaliere. La Cipollari è furiosa: “quando arrivano uomini di una certa età tu non li vuoi“.

ore 15: 10 – Tina domanda a Cataldo: “hai messo alla prova Gemma per vedere come si comportava. Poi hai anche detto che nel caso lei avesse ceduto tu saresti quasi scappato, perchè l’hai voluta mettere alla prova? Sei stato condizionato dalle mie parole?”. Il cavaliere replica: “assolutamente no!”. Scontro tra Tina e Gemma: “quando hai questa forte attrazione….” ma la Galgani “stai zitta, stai tranquilla e datti una regola. Donna avvisata mezza salvata“.

ore 15:15 – Gemma continua la conoscenza con Cataldo ma precisa: “non do l’esclusiva, mi comporto per come mi sento. Deve essere leale con me stessa e non a disposizione di come uno vorrebbe che io fossi. Devo vivere la nostra conoscenza senza imposizioni“. Il cavaliere accetta le condizioni della dama: “sono qui per lei, se lei dice vattene me ne vado, sono qui per corteggiare lei“.