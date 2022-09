Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 29 settembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora di Ida e Riccardo e assisteremo alle prime esterne delle due troniste Federica e Lavinia. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 29 settembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Piero e Pinuccia. I due hanno provato a conoscersi, ma le cose non sono andate e in studio si discute del comportamento della dama.

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Luciano. Per lui ha scritto Pierangela: “sono venuto da Novara apposta per te, vorrei che mi insegnassi a ballare come fai tu“.

ore 15:10 – Pinuccia vuole chiarirsi con Alessandro, ma anche Rosalia vuole parlare con la dama. “Sei cattiva, ieri mi hai fulminato con lo sguardo” – dice Rosalia riferendosi alla dama che è ancora interessata al cavaliere. La dama rivela che Pinuccia ha chiamato durante la sua esterna con Alessandro rovinando un momento. Tina è concorda con Rosalia e precisa nuovamente a Pinuccia: “lui non ti vuole, come lo vuoi capire?“, ma la dama rivendica almeno l’amicizia.

– ore 15:15 “Lei vuole la coppia televisiva per poi andare in giro e farsi riconoscere e sfilare con i vestiti, ci vuole tanto a capirlo?” – precisa Tina parlando di Pinuccia. L’opinionista riprende anche Alessandro “lui pure è di coccio, ma tu hai capito cosa sta cercando la signora Pinuccia di Vigevano? Sta cercando solo un partner televisivo, se domani esce da questo programma nemmeno il nome si ricorda. Ti ricordi quando non ti voleva perchè mangiavi la minestrina? Poi ha cambiato idea perchè ha capito che insieme funzionavate“.

– ore 15:30 – E’ il momento di Gemma. Per la dama c’è un nuovo cavaliere: Alfonso, ma lei non prova attrazione. Tina riprende subito la dama “alla tua età dovresti cercarti un compagno con cui condividere il tuo tempo, un viaggio e non cercare sto sesso. Quando una donna parla di attrazione di cosa parla? Perchè non lo conosci quest’uomo perchè non c’è attrazione e non è scattato nulla. Non cambierai mai, passano gli anni e tu sei sempre così“.