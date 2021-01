Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 28 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata durissimo scontro fra Armando e Aurora. Il cavaliere ha accusato la dama di essere una talpa e di rivelare le anticipazioni del programma ad un giornale di gossip online.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Gemma sarà ancora una volta protagonista. La dama, nonostante il no dell’ex Maurizio, farà una rivelazione choc sul cavaliere. Di cosa si tratta? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 28 gennaio 2021 in diretta

ore 14:45 – Si comincia con il dopo puntata: Gemma e Maurizio stanno per bere un caffè quando l’altro Maurizio ferma la dama. “Volevo ringraziarti del caffè” – dice alla dama al cavaliere che chiede alla dama di non permettere a Biagio di parlare di lui. La Galgani è stupita: “e tu questo volevi dirmi?”, mentre Biagio e Maurizio si confrontano.

ore 15:00 – Gemma si sfoga in camerino: “rimango dell’idea che sono gli occhi di Maurizio a parlare. Il mio istinto è birichino, mi continua a dire che non sono indifferente a lui. Quando si incontrano dei sentimenti subentra una complicità che ti fonde insieme e quella complicità non la puoi spezzare perchè resta“. Tina dallo studio ferma il fiato: “è un rigetto. Dopo tutto quello che le ha detto quest’uomo e i confronti avuti in studio, lei è felice di un caffè? Lei fraintende ogni piccolo gesto”. La Galgani parla anche di Tina: “oggi non l’ho proprio ascoltata, era come un ronzio. Inutile che continuasse a dire che mi sto umiliando, io ci metto la faccia sempre nel bene e nel male. Non scappo dalle cose, voglio la verità”.

ore 15:05 – E’ il compleanno di Gemma e Tina ha un piccolo pensiero per lei: una torta con tre mummie e una dedica “auguri per i tuoi 18 anni e il debutto in società”. “Ma come mai sei così magnanima” dice la Galgani, ma la Cipollari “goditi questo momento“. Per la dama ci sono dei fiori sia dall’ex Maurizio che dal nuovo Maurizio.

ore 15:20 – Gemma si confronta con Maurizio che le ha regalato un mazzo di fiori per il compleanno. “Non capisco Gemmina perchè mi chiamava solo la mia mamma che era una persona molto vera e sincera. La cosa importante che volevo dirti è che non ho capito il tuo comportamento dell’ultima puntata quando ti sei riavvicinato a me, hai ballato, mi hai dato un bacio, mi hai preparato il caffè, tutte cose che non hanno una spiegazione”. La dama poi rivela: “io penso che abbia una persona fuori di qua per cui è cambiato il nostro rapporto. Mi è arrivata una segnalazione abbastanza forte“.

ore 15:40 – Gemma rivela su Maurizio: “ho fatto la prova della pillola. Non c’è bisogno di dire altro. Abbiamo capito tutti tranne che te“. Tina cerca di capire: “lei gli ha fatto ingerire una pillola?”, ma Maria De Filippi spiega l’arcano: “lei ha fatto la prova su di lui“, ma la Cipollari non capisce “ma lei come ha fatto a constatare?“. La Galgani torna sulle prove che ha sul conto di Maurizio: “sono dei vocali…“.

ore 15:50 – Maria De Filippi torna sulla questione “talpa Aurora” del programma: “abbiamo controllato il cellulare e non c’è nulla“. Anzi la conduttrice parla di una lettera inviata dal titolare del giornale di gossip online.

ore 16:00 – Sul finale Armando si scaglia ancora una volta contro Aurora: “sei caduta. come mai questa pagina da sempre solo anticipazioni su quello che hai fatto tu nella puntata. Chi sei che si parla sempre di te? E come mai si da sempre valore alla tua persona?“.