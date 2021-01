Nuovo scontro in studio a Uomini e Donne fra Aurora e Armando. La dama: “loro si espongono, dicono determinate cose allusive senza prove come ha fatto Armando“, ma il cavaliere si infuria “tu esci dallo studio e dai le anticipazioni ad un giornale di gossip online, tu. Tu butti la pietra e nascondi la mano. Vuoi le prove? Te le porto, ma tu te ne vai dal programma”. La dama si difende: “neanche usciamo dal programma che già ci sono le anticipazioni”, ma anche Gemma la riprende. Gianni non perde occasione: “se fosse vero Aurora come chiunque altro deve lasciare il programma. Chi esce dal programma e rilascia anticipazioni non può stare nello studio“. Armando torna in studio con il cellulare e legge la conservazione con il direttore del giornale online che ha le anticipazioni sul programma.

Ecco il video Witty Tv.