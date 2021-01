Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ampio spazio al tronista Davide Donadei sempre più confuso sulla scelta. Il tronista, infatti, si è ritrovato a discutere con Chiara e Beatrice stanche oramai di aspettare.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ci sarà un nuovo accesissimo confronto fra Armando e Aurora. Non solo Gemma accetterà la corte di un nuovo “Maurizio”, mentre Davide Donadei riceverà una emozionante dichiarazione d’amore da una delle due corteggiatrici. Chi sarà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 20 gennaio 2021 in diretta

ore 14:45 – La puntata comincia con Gemma a centro studio. Dopo le insinuazioni di Aurora, la Galgani ha cercato un confronto nel dopo puntata. “Sono andata per parlarle educatamente, prende e scappa. Ha detto delle cose molto gravi, esigo delle spiegazioni” – precisa la dama di Torino – “ha questo atteggiamento che sembra che chissà cosa abbia combinato. Non ci sto più a questi ricatti morali, è sadismo questo“. La Galgani chiede ad Aurora di dire tutto: “non ho paura di niente di quello che può dire o sapere, non ho fatto nulla della quale debba nascondermi: o dice cosa sa, oppure chiude sta bocca“.

ore 14:55 – Aurora si difende dalle accuse della Galgani: “non scappo da niente e nessuno. Gemma è abituata a fare i teatrini e soffre di manie di protagonismo, io no. Sei tu che ogni volta dici che mi conosci e sai del mio passato“, ma Gemma replica “non è così“. Aurora rivela: “conosco tutto il tuo percorso della tua vita, ci parlo con mia madre. Ci siamo sentiti anche per il telefono”. Maria De Filippi domanda: “c’è qualcosa inerente a questo programma di quello che ha fatto a Fiuggi?” e Aurora replica “si sente sempre con questo suo ex di Fiuggi”. Gianni interviene: “sta dicendo che Gemma ha preso in giro il programma da sempre?“.

ore 15:10 – In studio arriva Giancarlo per un nuovo confronto con Aurora. Gianni è incredulo: “doveva inventarsi qualcosa per tornare a centro studio, se no stava dietro“. Il cavaliere racconta: “qualche settimana fa avevamo messo in programma certe situazioni e avevamo parlato di Capodanno. Poi ci siamo risentiti al telefono e abbiamo parlato di questa cosa”. In studio Tina e Gianni pensano che Giancarlo e Aurora si sono messi d’accordo visto che dopo aver chiuso il cavaliere l’ha raggiunta. La dama rivela le parole di Giancarlo: “Alessandra è una bravissima persona, ma con te è tutto diverso. Non so cosa faccio alle donne, le faccio innamorare tu e non so come fare con Alessandra che si è innamorata di me“.

ore 15:30 – Volano stracci fra Giancarlo e Aurora. Cosa nascondono? La dama precisa: “dice che io l’ho invitato a Capodanno scaricando le colpe su di me”, ma in tanti pensano che la coppia si sia messa d’accordo. Maria De Filippi però interviene: “per me la situazione è chiara: c’è un uomo che ha una relazione con Alessandra ed è ancora ‘vittima’ dell’altra perchè le vuole bene e non vuole ci resti male“. Aurora però ci è rimasta molto male: “sei mescino Giancarlo, vergognati“.

ore 15:40 – E’ il momento di Sophie. La tronista è uscita con Matteo che le ha fatto una bellissima sorpresa: “sono contento come un bambino. Quando l’ho vista ci siamo divertiti tanto, mi ha migliorato la giornata e per me è un’altra piccola conferma che sto bene con te“. Anche Sophie precisa: “sono stata benissimo, c’è stato quel tassello in più della parte ironica, abbiamo riso da matti“. Poi è la volta dell’esterna di Giorgio: “io voglio uscire da qui con te. Mi vedo molto diverso da lui, sono una persona determinata, spigliata. Siamo opposti. Tu fuori da qui nella vita quotidiana hai bisogno di una persona come lui oppure come me?“.

ore 15:50 – L’esterna tra Sophie e Giorgio si conclude senza telecamere e in studio i due confermano: “ci siamo baciati“. “Mi sono trovata in quella situazione e me la sono sentita così, con lui sto costruendo delle cose sulla base del dialogo” – precisa Sophie che rivolgendosi a Matteo dice “avevo più bisogno di farlo con lui che con te“. Matteo reagisce molto male al bacio: “ho paura di restarci male, sono deluso e amareggiato“. La tronista però precisa: “col mio fidanzato devo avere chimica e devo avere un bacio che mi lasci qualcosa. Sapevo che ci saresti rimasto male, ma sto provando a dividere le mie emozioni…” .

ore 16:00 – Giorgio precisa sulla esterna con Sophie: “io con lei ho la voglia di continuare e, anche se sto salendo sempre più in alto, voglio salire anche se mi farò male“. Sophie precisa: “Giorgio è la persona a cui sono andata meno incontro, è una cosa che mi sono sentito di fare per dimostrargli qualcosa. Il bacio è un bacio, il resto mi ricordo: rimanere da soli ti toglie quel filino di imbarazzo, mi è servita tanto“.