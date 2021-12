Come mai Uomini e Donne oggi, mercoledì 8 dicembre 2021 non va in onda? Perché non potremo vedere, come tutti i giorni, le disavventure amorose di Gemma Galgani, i litigi di Tina Cipollari con dame e cavalieri e i baci che i giovani tronisti e le giovani troniste scambiano con corteggiatori e corteggiatrici? Ecco svelato il motivo dell’assenza, su Canale 5, del programma di Maria De Filippi. Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne?

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda?

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda? Il motivo è semplicissimo e riguarda una scelta fatta da Maria De Filippi già tempo fa. Come accade durante ogni festività lo show si prende un momento di pausa per ritornare in onda durante i giorni lavorativi.

Oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, pertanto, il programma dell’ammiraglia Mediaset non sarà trasmesso, come suo solito, dalle 14:45 circa alle 16:05 circa, in quanto ricade la Festa dell’Immacolata.

Canale 5 ha scelto di mandare in onda, per avvolgere tutti i propri telespettatori nello spirito natalizio e prepararci tutti al meglio alle prossime festività, film dedicati al Natale e adatti a tutta la famiglia. Stessa cosa accadrà quando, poco prima di Natale, la trasmissione andrà in pausa, almeno fin dopo l’Epifania.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne oggi?

Cosa verrà trasmesso oggi, 8 dicembre 2021, al posto di Uomini e Donne? Dopo il consueto appuntamento con Beautiful e Una Vita, due soap opera di grande successo, al posto di Maria De Filippi, i telespettatori potranno sdraiarsi sul divano per guardare Operazione Christmas.

Il film americano del 2016 non è altro che una stupenda commedia romantica che racconta la storia di una giovane madre single che proprio alla vigilia di Natale si innamora di un soldato che, però, viene spedito oltre Oceano.

Alla fine del film non vi sarà nemmeno la striscia quotidiana di Amici, il talent di Canale 5. Si partirà subito con il day time del Grande Fratello Vip per proseguire con Love is in the Air e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.