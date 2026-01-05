Perché oggi, lunedì 5 gennaio 2026, non va in onda Uomini e Donne su Canale 5? Il dating show di Maria De Filippi prosegue la sua pausa natalizia anche nella settimana dell’Epifania. Scopriamo insieme quando tornerà in onda su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate.

Uomini e Donne oggi non è in programmazione nelle reti Mediaset

Niente da fare, anche oggi – lunedì 5 gennaio 2026 – Uomini e Donne di Maria De Filippi non è presente nel palinsesto delle reti Mediaset. Il dating show più seguito, amato, commentato e criticato del piccolo schermo non va in onda. Come mai? Semplice, prosegue la consueta pausa natalizia che terminerà dopo l’Epifania. Uno stop davvero lungo considerando che l’ultima puntata del programma è andata in onda venerdì 19 dicembre 2025. Dove eravamo rimasti? Milioni di telespettatori sono curiosi di scoprire cosa è successo tra Gemma e Mario, ma anche come prosegue il trono di Cristiana, Sara e Flavio.

L’appuntamento con Uomini e Donne di Maria De Filippi è previsto per lunedì 12 gennaio 2026 su Canale 5. Un ritorno che si preannuncia imperdibile non solo per i fan ed appassionati, ma anche per il pubblico curioso di scoprire quale sarà la scelta del tronista Flavio, ex tentatore di Temptation Island.

Uomini e Donne 2026, anticipazioni e scelte in arrivo

Il ritorno di Uomini e Donne è previsto da lunedì 12 gennaio 2026 con la messa in onda della scelta di Flavio. Il tronista, infatti, dopo più di 4 mesi è arrivato alla conclusione del suo percorso da tronista e…possiamo anticiparvi che la sua scelta sarà a lieto fine!

Non solo, nelle prossime puntate di Uomini e Donne sono tante le sorprese in arrivo per cavalieri e dame del trono Over! Naturalmente novità anche per il trono di Ciro, new entry in corsa del programma. Intanto vi ricordiamo: l’appuntamento con Uomini e Donne di Maria De Filippi è per lunedì 12 gennaio 2026 nel pomeriggio di Canale 5.