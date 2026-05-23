Ascolti tv venerdì 22 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Semplicemente Fiorella” contro “La forza di una donna“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 22 maggio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Semplicemente Fiorella vs La forza di una donna. Auditel ieri sera, 22 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Semplicemente Fiorella” contro “La forza di una donna”. Chi ha vinto?

Rai1: Semplicemente Fiorella, lo show evento della Mannoia ha intrattenuto 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share.



Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha tenuto col fiato sospeso 869.000 spettatori (5%).

Rai 3: Iddu – L’ultimo padrino, il film del 2024 scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con protagonisti Toni Servillo e Elio Germano ha appassionato 407.000 spettatori con lo 2.5%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.312.000 spettatori con il 10.8% di share.

Canale 5: La forza di una donna, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno appassionato 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9%.

Italia 1: Jurassic World, il film del 2015 co-sceneggiato e diretto da Colin Trevorrow con protagonista Chris Pratt ha tenuto col fiato sospeso 832.000 spettatori (share 5.4%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 772.000 spettatori e il 6.2%.

Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo di genere talent show e culinario ha interessato 339.000 spettatori pari al 2.5%.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 979.000 spettatori con uno share del 5.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.374.000 spettatori con il 24.1 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.494.000 spettatori con il 24.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.591.000 spettatori con il 15.5 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 1.625.000 spettatori con il 18.2 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.628.000 spettatori con il 19.2 %

: spettatori con il % Vita in Diretta: 1.580.000 spettatori con il 21% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 1.879.000 spettatori con il 23.5% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5