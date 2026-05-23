Ascolti tv venerdì 22 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Semplicemente Fiorella” contro “La forza di una donna“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 22 maggio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Semplicemente Fiorella vs La forza di una donna. Auditel ieri sera, 22 maggio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Semplicemente Fiorella” contro “La forza di una donna”. Chi ha vinto?
Rai1: Semplicemente Fiorella, lo show evento della Mannoia ha intrattenuto 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share.
Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha tenuto col fiato sospeso 869.000 spettatori (5%).
Rai 3: Iddu – L’ultimo padrino, il film del 2024 scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con protagonisti Toni Servillo e Elio Germano ha appassionato 407.000 spettatori con lo 2.5%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.312.000 spettatori con il 10.8% di share.
Canale 5: La forza di una donna, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno appassionato 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9%.
Italia 1: Jurassic World, il film del 2015 co-sceneggiato e diretto da Colin Trevorrow con protagonista Chris Pratt ha tenuto col fiato sospeso 832.000 spettatori (share 5.4%).
La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 772.000 spettatori e il 6.2%.
Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo di genere talent show e culinario ha interessato 339.000 spettatori pari al 2.5%.
Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 979.000 spettatori con uno share del 5.8%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.374.000 spettatori con il 24.1% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.494.000 spettatori con il 24.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 maggio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.591.000 spettatori con il 15.5% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 1.625.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;
- Il Paradiso delle Signore: 1.628.000 spettatori con il 19.2%
- Vita in Diretta: 1.580.000 spettatori con il 21% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 1.879.000 spettatori con il 23.5% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- Beautiful: 2.177.000 telespettatori con uno share del 19.3%;
- Forbidden Fruit: 2.485.000 spettatori e il 23.3% di share;
- Uomini e Donne: 2.408.000 spettatori e il 25.2% di share;
- Racconto di una notte: 1.866.000 spettatori e il 21.8%;
- Dentro la notizia: 1.577.000 spettatori pari al 20.3% nella prima parte dalle 16:45 alle 17:24 e 1.206.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.