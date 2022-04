Uomini e Donne oggi, 25 Aprile 2022, non va in onda: il motivo dell’assenza

Uomini e Donne oggi, lunedì 25 Aprile 2022, non va in onda. Come mai il programma condotto da Maria De Filippi non è presente all’interno del palinsesto di Canale 5? A cosa è dovuta l’assenza della nuova puntata incentrata sulle disavventure amorose di tronisti e corteggiatrici oltre che di dame e cavalieri?

Uomini e Donne oggi non va in onda: perché?

Perché oggi, 25 Aprile, Uomini e Donne non va in onda? Così come è già accaduto il lunedì dell’Angelo ovvero il lunedì di Pasquetta, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi salterà il consueto appuntamento con il suo fedele pubblico per via del giorno di festa.

Ebbene ormai è chiaro. A quanto pare Maria De Filippi lascia che il suo pubblico trascorra le festività come meglio preferisce in compagnia di amici e parenti e soprattutto lontano dalla tv. I fan pertanto non si perderanno puntate ricche di colpi di scena e non rischieranno di rimanere aggiornati sulle vicende amorose di Ida e Riccardo o di Gemma Galgani.

Le puntate di Uomini e Donne torneranno ad andare in onda da martedì 26 aprile alle 14:45 su Canale 5 e terranno compagnia ai telespettatori fino a venerdì 29 aprile.

Assente anche Amici 21: niente pomeridiano

Così come Uomini e Donne, che oggi, lunedì 25 aprile non andrà in onda, non sarà trasmesso nemmeno il day time di Amici 21. Per scoprire cosa è successo nelle casette dopo l’eliminazione di LDA, ma anche quali nuove prove dovranno affrontare i talenti rimasti ancora in grado occorrerà attendere martedì.

La puntata di sabato scorso ha lasciato tutti a bocca aperta. In pochi si sarebbero aspettati che ad essere eliminato sarebbe stato il figlio di Gigi D’Alessio. Eppure Luca pare aver preso il verdetto con grande maturità. Nunzio, invece, che si sentiva già con un piede fuori dal programma ha preso in maniera diversa la notizia ed inizialmente ha stentato a credere che avessero eliminato l’amico al posto suo.

