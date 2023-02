Uomini e Donne, il dating show di successo di Maria de Filippi, oggi, venerdì 24 febbraio 2023, non va in onda. Perchè? Cosa è successo? Vediamo i motivi che hanno spinto Mediaset a non mandare in onda il programma.

Uomini e Donne oggi, 24 febbraio, non va in onda

La puntata di venerdì 24 febbraio 2023 di Uomini e Donne non andrà in onda dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Il dating show di successo, condotto da Maria De Filippi, salta il consueto appuntamento del venerdì dopo la scomparsa del noto giornalista, autore, sceneggiatore e conduttore televisivo. Al posto del popolare programma televisivo andrà in onda Terra Amara. Non sorprende affatto la scelta della redazione di Uomini e Donne considerando che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si amavano da più di 30 anni.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: un amore lungo una vita

Un amore nato quasi per caso dopo un incontro avvenuto nel 1989 come ha raccontato proprio Maurizio Costanzo:

Io la conobbi a Venezia. Lei voleva fare l’avvocato e mi parve molto intelligente. Poi la richiamai, la feci venire a Roma e le offrii di venire a lavorare con me, in una società che stavo costituendo. Pensa che stiamo insieme da 27 anni. Dissi che volevo trovare la donna con la quale morire. L’ho trovata

Tra i due scatta subito una simpatia con il popolare giornalista che, riconoscendone il talento, invita Maria De Filippi a lavorare a Roma. Poco dopo i due si innamorano e nel 1995 diventano marito e moglie. Il matrimonio è stato spesso oggetto di critiche, ma i due hanno continuato ad amarsi, essendoci sempre l’uno per l’altra.

Proprio Costanzo in un’intervista parlando della moglie Maria De Filippi disse:

Il rapporto dopo anni non cambia, migliora. Crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà. Sembra retorica, ma la frase ‘Non potrei vivere senza di lei‘ oggi, con Maria, ha un senso. La passione? Si trasforma. Avere una donna al proprio fianco, anche se diventa la tua migliore amica, è comunque un vantaggio. L’unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vorrei essere ricordato come uno che ha sempre cercato di fare e che ha provato, soprattutto, a vivere.