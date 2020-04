Dimenticate la netta divisione tra Trono Over e Trono Classico. Da oggi, lunedì 20 aprile 2020, su Canale 5 è andata in onda la prima delle nuove puntate di Uomini e donne. Il dating show, come da riassunto, è tornato in programmazione con una versione palesemente rinnovata e che almeno per il momento vede protagoniste Maria De Filippi (soltanto con la voce), Gemma Galgani (alle prese con i primi corteggiatori in chat) e Giovanna Abate (in questo primo appuntamento, apparsa non molto centrale nell’inedito racconto della trasmissione).

Uomini e donne, riassunto della puntata di oggi 20 aprile 2020 | Video Witty tv

Ma andiamo con ordine. La prima puntata dell’inedito Uomini e donne, amato programma di Canale 5 di nuovo in onda dalle ore 14.45 di questo lunedì 20 aprile 2020, si è aperta con l’arrivo in casetta di Gemma e Giovanna.

Sin da subito, la Galgani ha ricevuto un attacco via Skype da Tina Cipollari, mentre la Abate ha deciso di fare un particolare buon augurio per la nuova avventura televisiva: ha preso del sale e lo ha sparso negli angoli della casetta che le sta ospitando.

Successivamente, Maria De Filippi, che per il momento in video non compare mai, ha spiegato ai telespettatori com’è che funziona questa nuova versione del dating show, più vicina, si fa per dire, alla vicenda denominata Pratiful e meno ai troni così come già noti.

Il motivo? A scrivere in chat a Gemma, almeno nella puntata di oggi pomeriggio, sono già stati due nuovi corteggiatori, i cui nickname corrispondono a Occhi Blu e a Pantera. Ma chi si nasconde dietro al pc? Siamo di fronte a fake o a cavalieri davvero esistenti?

Intanto, la diretta interessata ha anche fatto i conti con il suo passato recente. Dopo l’inedita esterna al mare con Algemiro, il cavaliere ha ufficialmente annunciato di voler interrompere la conoscenza con la dama torinese.

E apriti cielo! Gemma non l’ha presa affatto bene, con la sua reazione che non si è certo fatta attendere e con Tina e Gianni che, nemmeno a dirlo, hanno sottolineato l’esagerazione del caso.

Uomini e donne, anticipazioni dalla puntata del 21 aprile 2020 | Video Witty tv

Ma le vicende narrate nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, non finiscono di certo qui. Infatti, anche domani, martedì 21 aprile 2020, vedremo sia Gemma di nuovo al pc, sia l’annunciata quasi lite con Tina Cipollari. Nell’attesa, ecco tutte le anticipazioni.