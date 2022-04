Perché Uomini e Donne oggi, 18 Aprile 2022, non va in oda? Perché dalla programmazione odierna è assente anche la striscia quotidiana di Amici 21? Ecco svelato il motivo dell’assenza dei due programmi di Maria De Filippi dal palinsesto di Canale 5 di quest’oggi, giorno di Pasquetta e cosa verrà trasmesso al loro posto.

Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo

Oggi, giorno di Pasquetta, Uomini e Donne non va in onda. Come mai il programma della De Filippi salta il suo consueto appuntamento con il suo pubblico? Tutta colpa della giornata di Festa. Come accade ormai ogni anno, soprattutto in occasione di festività e ponti, la trasmissione lascia il posto ad altro salvo poi tornare nella sua consueta collocazione non appena tutti tornano al lavoro.

Ebbene sì. Per lasciare che tutti si divertano tra grigliate con amici e parenti o conoscenti, o ancor meglio per lasciare tutti tranquilli nelle varie gite fuori porta, Canale 5 sceglie di non mandare in onda le disavventure amorose di dame e cavalieri. Per scoprire cosa è accaduto a Gemma, ma anche e soprattutto a Ida e Riccardo e se Tina ha litigato o meno con Pinuccia occorrerà attendere martedì 19 aprile 2022 alle 14:45. Da martedì, infatti, lo show riprenderà la sua regolare programmazione e continuerà a tener compagnia ai fan ogni pomeriggio.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne e Amici 21?

Cosa vedremo oggi, giorno di Pasquetta, dalle 14:45 su Canale 5? L’ammiraglia Mediaset ha in programmazione in film Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin. La serie della Lindstrom è ormai un appuntamento fisso. Viene proposta più volte durante l’anno e spesso sostituisce i programmi di Maria De Filippi.

Cosa andrà, invece, in onda regolarmente oggi, giorno di Pasquetta, su Canale 5? Ebbene non mancherà il consueto appuntamento, a partire dalle 17:25 circa, con Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio 5 e non mancherà nemmeno, in prima serata, la messa in onda de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi.