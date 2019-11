Oggi, mercoledì 13 novembre 2019, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. In studio c’è stata una vera e propria scenata di gelosia di Gemma Galgani. La dama non ha apprezzato l’atteggiamento di Tina nei confronti di Juan Luis. Sopra abbiamo pubblicato il video della puntata intera riportato dal sito Witty Tv.