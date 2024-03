Uomini e Donne, il nuovo tronista è Daniele: età e filmato di presentazione

Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Quando manca poco alla scelta di Brando, è stato diffuso in anteprima il video del giovane che prenderà il suo posto accanto a Ida Platano. Vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Uomini e Donne, Daniele è il nuovo tronista: ha 33 anni ed è napoletano

Daniele, moro e dal fisico tatuato è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Su Witty TV è possibile trovare il video di presentazione del giovane che è pronto a conquistare il cuore delle corteggiatrice. Ma chi è e cosa fa nella vita il bel 33enne?

Nel filmato si racconta così:

“Sono appena tornato da New York dove ho vissuto gli ultimi sei anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda da circa dieci anni. Sono nato e cresciuto a Napoli in un quartiere difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, un ragazzino di strada, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere strade sbagliate, poi però ho scelto quella più difficile, quella di lasciare Napoli. Perché come si dice a Napoli, chi Chì è Buon S’ Salv A’ P’ Iss”.

Il nuovo tronista presenta anche l’amore della sua vita, un cane stupendo dagli occhi di ghiaccio.

“Lui è Diego, da buon napoletano non potevo che chiamarlo come il grande Maradona”.

Daniele ha anche raccontato di avere un ottimo rapporto con la sua famiglia e a loro deve chi è diventato.

“Sono è cresciuto in una famiglia umile, hanno sempre pagato l’affitto durante tutta la loro vita e io volevo comprargli una casa, era uni dei mie obiettivi e ci sono riuscito. I miei genitori hanno sempre fatto tanti sacrifici e nel loro piccolo non mi hanno mai fatto mancare nulla. Devo tanto a loro, devo tutto a loro. Quando sono andato via da Napoli ho fatto dei sacrifici assurdi, sono partito con pochi soldi in tasca ma con tanta forza e tanta voglia di fare. Amo la mia città. Puoi stare anche dall’altra parte del mondo, ma Napoli è Napoli“.

Daniele racconta come è caratterialmente e cosa cerca

Daniele poi si descrive così e spiega di cercare l’amore:

“All’apparenza sono una persona dura e inca**ata, all’aooarenza, ma le persone che guarderanno dentro di me troveranno una persona dolce, profonda e sensibile. Non ho mezze misure, se una ragazza non mi piace lo capirà. Sbatto in faccia la verità sempre. Ora il mondo va troppo veloce con i social, però vorrei condividere cose importanti con qualcuno e non condividere le foto su Instagram. Sono single da tanto tempo, adesso sono pronto e mi piacerebbe innamorarmi. Dimenticavo, sono Daniele”.