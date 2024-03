Uomini e Donne oggi, venerdì 22 marzo 2024, non andrà in onda. Il dating dei sentimenti condotto da Maria De Filippi si prende un giorno di pausa. Vediamo insieme cosa verrà trasmesso al suo posto nel primo pomeriggio di Canale 5.

Stop a Uomini e Donne, il dating non va in onda oggi, 22 marzo

Si dovrà attendere la prossima settimana per vedere la scelta di Brando. Il tronista, che si è mostrato indeciso tra le sue due corteggiatrici Beatriz e Raffaella, è finalmente arrivato ad una decisione. La messa in onda della puntata però non andrà in onda oggi. Uomini e Donne infatti non verrà trasmesso nella consueta fascia pomeridiana di Canale 5. Un cambio di programmazione in casa Mediaset che è dovuto all’avvicinarsi di un altro programma di punta dell’emittente privata. Sabato 23 marzo infatti inizierà il serale di Amici 23 e venerdì verrà trasmesso uno speciale tutto dedicato ai ragazzi.

A renderlo noto sono le pagine social del programma che sforna talenti sia nel canto che nel ballo. In post viene spiegato il doppio appuntamento che attende i telespettatori: alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda lo “Speciale Amici“, mentre alle 16.10 ci sarà il Daytime.

Domani, venerdì 22 Marzo, vi aspettiamo tutti con un DOPPIO APPUNTAMENTO: alle 14.45 su Canale 5 con "Speciale Amici" e alle 16.10 con il Daytime sempre su Canale 5! Non mancate 🤩 #Amici23 pic.twitter.com/So6QPfL3Id — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2024

Oltre due ore da passare in compagnia dei 15 allievi arrivati alla fase finale e divisi in tre squadre. La più temuta è quella capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, poi ci sono quelle composte da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini; e Raimondo Todaro con Anna Pettinelli. Gli allievi racconteranno le loro emozioni e cosa significa per loro essere arrivati fino a qui.

Anticipazioni prima puntata: gli eliminati (spoiler)

Come è possibile leggere sul nostro sito, la prima puntata di Amici23 è stata già registrata e quindi già si conosce il primo eliminato e i ragazzi finiti al ballottaggio, il cui risultato verrà mostrato solo in casetta.