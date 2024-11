Uomini e Donne non va in onda oggi, venerdì 1 novembre 2024: perché?

Il mese di novembre non inizia nel migliore dei modi per Uomini e Donne, il dating show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sospeso nella giornata del 1 novembre 2024 il programma più seguito della fascia pomeridiana di Mediaset, come mai?

Uomini e Donne non va in onda il 1 novembre 2024: come mai?

Stop alla programmazione di Uomini e Donne nella giornata di venerdì 1 novembre 2024. In occasione del giorno di Ognissanti, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione del pomeriggio di Canale 5 sospendendo temporaneamente il dating show presentato da Maria De Filippi che continua a far registrare ottimi ascolti. Nonostante il programma sia registrato, Mediaset ha deciso di non trasmettere la puntata del 1 novembre 2024. Una scelta legata al fatto che il 1 novembre, giorno di Ognissanti, è una giornata rossa sul calendario e per l’occasione la rete di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di trasmettere un film per tutta la famiglia.

Nella giornata di venerdì 1 novembre 2024 dalle ore 14:45, infatti, stop a Uomini e Donne, ma al suo posto arriva “Coincidenze del Destino” di Inga Lindstrom. A seguire confermato l’appuntamento con “My Home My Destiny 2” e successivamente l’informazione con “Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino.

Quando tornerà in onda Uomini e Donne 2024?

I fan di Uomini e Donne possono stare tranquilli, visto che si tratta di un stop temporaneo. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, torna in onda nel suo consueto appuntamento delle ore 14:45 da lunedì 4 novembre per un nuovo imperdibile appuntamento. I telespettatori potranno così continuare a seguire le avventure di dame e cavalieri. A cominciare da Gemma alla prese con il nuovo cavaliere Fabio: che sia arrivato un nuovo amore per la celebre dama?

Spazio anche all’evolversi delle conoscenze dei nuovi tronisti: Martina, Francesca, Alessio e Michele. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire Uomini e Donne da lunedì 4 novembre dalle ore 14:45 su Canale 5.