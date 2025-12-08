Perché Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi, oggi, lunedì 8 dicembre 2025 non va in onda su Canale 5? La risposta è semplice, il programma si ferma per il giorno dell’Immacolata! L’incontro con tronisti, dame e cavalieri è previsto in tv nuovamente il giorno 9 dicembre 2025.

Uomini e Donne non in onda l’8 dicembre 2025: perchè? Il Motivo

Uomini e Donne si prende una piccola pausa in occasione della festa dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre 2025. Stop alla messa in onda del dating show più seguito ed amato del piccolo schermo nel giorno dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione. Si tratta di una festa celebrata dalla Chiesa cattolica, una delle ricorrenze più significative del calendario liturgico. In questa giornata si onora la Vergine Maria, venerata perché concepita senza peccato originale secondo la dottrina cattolica.

In un giorno così importante, il dating show condotto da Maria De Filippi si prende una piccola. Nella giornata di oggi, lunedì 8 dicembre 2025, il programma non andrà in onda. Attenzione: i telespettatori, dopo l’ultima puntata trasmessa venerdì scorso, dovranno aspettare prima di scoprire cosa riserverà il dating show di Maria De Filippi.

La trasmissione si fermerà nel giorno dell’8 dicembre 2025 per tornare in onda da martedì 9 dicembre 2025 come sempre nel consueto appuntamento delle 14:45 su Canale 5.

Dove seguire Uomini e Donne in diretta TV e streaming?

Le nuove puntate di Uomini e Donne, in programma da martedì 9 dicembre 2025, saranno trasmesse come sempre su Canale 5 dalle ore 14:45. Ma non solo in TV: sarà possibile guardarle anche in live streaming sulle piattaforme Mediaset Infinity o Witty TV.

Uomini e Donne è un celebre programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Nato inizialmente come versione ‘adulta’ del precedente talk show Amici della stessa conduttrice, il format si è evoluto da uno spazio dedicato alle problematiche giovanili a un appuntamento imperdibile con relazioni e dinamiche intergenerazionali.