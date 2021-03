Uomini e Donne di Maria De Filippi non va in onda: il dating show di successo di Canale 5 sospeso giovedì 18 marzo 2021. Come mai? Una decisione giusta e doverosa quella fatta dai vertici Mediaset che hanno deciso di sospendere il programma campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Ecco perchè.

Uomini e Donne non va in onda: la scelta di Mediaset

Uomini e Donne di Maria De Filippi è stato sospeso. Giovedì 18 marzo 2021 alle ore 14:45 non va in onda nessuna puntata del dating show di Canale 5 con opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Una decisione che è arrivata in queste ore e che coinvolte anche un altro programma molto amato dai telespettatori: Amici di Maria De Filippi.

Una scelta comprensibile visto che giovedì 18 marzo 2021 è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19. Essendo sia Uomini e Donne che Amici registrati non è stato possibile inserire alcun ricordo alle vittime stroncate dalla pandemia di Coronavirus.

Proprio un anno fa i telegiornali trasmettevano le strazianti immagini dei campioni militari che trasportavano le bare dei morti per Covid-19 a Bergamo. Immagini che hanno fatto il giro dl mondo e che resteranno per sempre impresse nella nostra memoria e sopratutto di chi continua a definire questo “virus inesistente”.

Uomini e Donne sospeso per la giornata nazionale per la vittime Covid

La decisione di Mediaset e del team di Maria De Filippi ha pensato di sospendere in occasione della giornata per le vittime Coronavirus la programmazione dei programmi “Uomini e Donne” e “Amici“. E’ importante non dimenticare il dolore di chi ha lottato, ma a la propria battaglia personale contro questo dannato virus.

Intanto parlando di programmi di Maria De Filippi, non si placa la polemica innescata da Pietro Delle Piane a Live Non è la D’Urso.

L’attore e doppiatore, fidanzato di Antonella Elia, ha dichiarato di aver recitato un ruolo nel reality show dei sentimenti della Fascino Pgt di Maria De Filippi. Parole che hanno spinto la società di Queen Mary a procedere per vie legali.

Intanto in queste ore i profili di Temptation Island hanno pubblicato i video in cui si vede Pietro Delle Piane baciare la tentatrice Beatrice. I video sono la prova evidente del tradimento dell’attore alla fidanzata Antonella Elia.

Una piccola pausa per i telespettatori di Uomini e Donne che dovranno così attendere la prossima performance di Gemma che tanto ha detto divertire durante la sfilata calandosi nei panni di Charlize Theron.