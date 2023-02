Uomini e Donne non in onda per tutta la settimana, ecco quando torna in tv

Umini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda per tutta la settimana. In considerazione di quanto avvenuto – la morte di Maurizio Costanzo – la Queen della televisione italiana si prende una pausa dalla tv per cercare di elaborare il lutto. Quando tornerà in tv Uomini e Donne, il popolare programma televisivo del pomeriggio che tiene compagnia al pubblico di canale 5? Scopriamolo assieme.

Uomini e Donne, oggi non va in onda così come tutta la settimana: ecco quando torna in tv

Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, non va in onda per tutta la settimana che va dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. Il motivo è facilmente intuibile. Maria De Filippi, da anni alla conduzione del programma recentemente è stata colpita da un gravissimo lutto: il 24 febbraio, infatti, è venuto a mancare il marito Maurizio Costanzo.

Proprio lunedì 27 febbraio ci sono stati i funerali, seguiti in diretta sia da Mediaset che dalla Rai. È del tutto logico che Maria voglia prendersi un po’ di tempo prima di tornare in video. Quando tornerà dunque Uomini e Donne?

Uomini e Donne non in onda per tutta la settimana: ecco quando torna Il Trono Classico e Over

Uomini e Donne, programma record di ascolti per la sua fascia oraria, tornerà sugli schermi di canale 5, lunedì 6 marzo 2023 alle 14.45 come di consueto. Le vicende sentimentali, i litigi e le prese di posizioni, dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over torneranno dunque lunedì 6 marzo. Qualcuno aveva ipotizzato che Uomini e Donne potesse tornare in onda subito dopo i funerali di Maurizio Costanzo, dal momento che come saprete le puntate sono registrate. Ma Mediaset ha preferito di no.

Intanto, sappiamo che oggi martedì 28 febbraio, al posto di Uomini e Donne e anche del daytime di Amici oggi andrà in onda la replica della seconda puntata di Buongiorno mamma, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip e quindi la soap Un altro domani.

Uomini e Donne: Trono Classico e Trono Over, dove eravamo rimasti?

Non è ancora certo quando riprenderanno le registrazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, forse nel week end. Sappiamo sicuramente che in studio ritroveremo Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti e l’immancabile Gemma Galgani, sempre in cerca dell’amore vero.

Dovrebbe tornare inoltre Riccardo Guarnieri che sta conoscendo una nuova donna; così come i protagonisti del Trono Classico: Federico e Lavinia, vicini alla scelta e quelli che hanno iniziato da poco il loro percorso, ossia Nicole e Luca.

Appuntamento quindi con le nuove puntate di Uomini e Donne a partire da lunedì 6 marzo alle 14.45 su Canale 5 con Maria De Filippi.