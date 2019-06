Ursula Bennardo finisce nella bufera. La dama del trono over di Uomini e Donne risponde alle domande dei fan e tra questi c’è chi le chiede cosa ne pensa di chi prova amore per una persona dello stesso genere. Ursula risponde che l’amore è sempre bello, ma non apprezza le persone che vanno sia con gli uomini che con le donne.

La sua risposta ha scioccato Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che su Instagram ha risposto per le righe: “Non siamo perversi, né confusi. Io sono stata innamorata sia di una donna che di un uomo. Mi sembra un ragionamento perverso. Oltretutto stai per avere un figlio, ma quali insegnamenti gli dai?”.

Ursula Bennardo nella bufera: il botta e risposta con Veronica Satti

Le parole di Ursula Bennardo hanno fatto arrabbiare Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo ha risposto tra le stories di Instagram attaccando la dama di Uomini e Donne. Subito dopo è arrivata la risposta di Ursula, che ha raddrizzato il tiro:

Ci sono persone etero che fanno l’amore con donne e uomini, ma è solo perversione. Adesso è chiaro? Ammetterlo non è un reato. Diceva la nonna: quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Chi pensa che io sbagli, mi scriva in privato. Chi attacca e offende lo fa solo per business

È vero che si tratta di un tema importante sul quale ancora oggi, nel 2019, serve sensibilizzare la gente, ma è anche vero che Veronica Satti avrebbe potuto sorvolare perchè ha attaccato una donna incinta e molto vicina al parto.

Ursula e Sossio: la crisi d’amore è finita?

Di recente Ursula Bennardo ha pubblicato un messaggio su Instagram nel quale chiedeva al suo compagno Sossio Aruta se provava ancora amore nei suoi confronti. La crisi è stata passeggera, oggi Ursula e Sossio sono più innamorati che mai e pronti ad accogliere la nuova arrivata.