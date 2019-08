Il caso legato alla redazione di Uomini e Donne e l’ex tronista Teresa Cilia continua a tenere banco. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli, ma soprattutto nuove dichiarazioni da parte dei diretti interessati. A parlare è Lucia Chiorrini, una delle autrici del programma di Maria De Filippi. La donna ovviamente attacca Teresa e difende la buona fede dei suoi colleghi di lavoro.

Uomini e Donne news, Teresa Cilia voleva essere raccomandata?

Uno per tutti, tutti contro Teresa Cilia. L’ex tronista di Uomini e Donne è in netta minoranza, dato che può contare solo sull’appoggio di Mario Serpa. Tutta la redazione di Maria De Filippi, molti ex protagonisti del trono classico e addirittura Rudy Zerbi si sono schierati dalla parte del programma.

Dopo le dichiarazioni di Raffaella Mennoia e di altri autori del programma, arrivano anche le parole di Lucia Chiorrini. Secondo l’autrice di Uomini e Donne, Teresa Cilia avrebbe chiesto una raccomandazione alla Fascino per entrare nel cast del Grande Fratello Vip. Accuse veramente pesanti, che a questo punto potrebbero ritorcersi contro l’ex tronista.

Nel frattempo però, Teresa Cilia e il suo compagno Salvatore Di Carlo hanno smesso di alimentare il fuoco attorno alla redazione di Uomini e Donne. Probabilmente saranno partite alcune querele e per questo motivo l’ex tronista ha deciso di rimanere in silenzio (per il momento).

Uomini e Donne, Giulio Raselli nuovo tronista?

Nel frattempo la redazione di Uomini e Donne è a lavoro per la nuova stagione del trono classico e del trono over. Secondo il settimanale Spy, Giulio Raselli potrebbe essere il primo tronista del programma di Maria De Filippi. Il ragazzo ha già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Cavaglià e in estate ha preso parte alla nuova edizione di Temptation Island. Un lungo apprendistato per arrivare fino alla poltrona rossa.