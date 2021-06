Uomini e donne va in pausa estiva, tra i neo tronisti spunta Matteo Ranieri

Uomini e donne è ufficialmente in vacanza in vista della pausa estiva e ora già fa parlare per i possibili nuovi tronisti che figureranno alla corte di Maria De Filippi, tra cui spicca il nome di Matteo Ranieri. Il giovane è stato di recente un volto di punta del dating-show come corteggiatore al trono di Sophie Codegoni, che dopo averlo scelto ha poi ufficializzato la loro rottura in tempi record rispetto alla loro uscita di scena come coppia dalla tv. Ma ora sono in tanti a volere proprio Matteo come nuovo tronista ed erede al trono della bionda influencer, che intanto il gossip vede come nuova fiamma di un noto calciatore.

Uomini e donne, Matteo Ranieri tronista dopo Sophie Codegoni? Ecco cosa emerge

Lo scorso febbraio 2021, l’allora tronista Sophie Codegoni ha scelto di uscire di scena da Uomini e donne al fianco di Matteo Ranieri. Una scelta rivelatasi al cardiopalmo per molti telespettatori, i quali si sono ben presto divisi non nascondendo sui social di prevedere una rottura nell’imminente per i due giovani, data la loro incompatibilità caratteriale. E il tempo ha dato ragione ai detrattori. Ben presto, infatti, i due giovani volti tv hanno annunciato via social di aver rotto i rapporti, seppur a malincuore. Intanto, sulla scia del rumor che vedrebbe Sophie Codegoni protagonista di un possibile flirt in corso con il calciatore Nicolò Zaniolo, Matteo Ranieri potrebbe rivelarsi uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne

Il dating-show di Maria De Filippi è ufficialmente in pausa estiva dopo l’ultima puntata, andata in onda lo scorso 28 maggio 2021 su Canale 5. Il prossimo settembre, quindi, riprenderà la sua messa in onda e già dall’agosto 2021 partiranno le nuove registrazioni del format. Intanto, in rete le pagine fanmade del programma si interrogano sui possibili tronisti della prossima stagione 2021 di Uomini e donne e il popolo del web si dichiara in massa a favore di un possibile ingaggio di Matteo Ranieri, come erede al trono di Sophie Codegoni.

Cosa riserverà il futuro ai due ex?

L’ormai ex tronista si è recata di recente in Liguria insieme all’amica influencer, Taylor Mega, e nel resort extra-lusso ligure dell’Excelsior Hotel, avrebbe a quanto pare incontrato Nicolò Zaniolo. Galeotto, stando ai rumor del momento, sarebbe quindi stato il loro incontro per un sospetto flirt in corso tra i due. Ma a smentire la veridicità del gossip sembra essere la madre del calciatore: Continuare a dire stupidaggini arrivati a una certa si potrebbe anche smettere. Le notizie quando sono false, dopo un po’ puzzano di inutilità”.

Intanto, a gran voce il web chiede che Matteo possa avere una possibilità di cercare l’amore in tv come nuovo tronista. A favore di questa possibilità si dichiarerebbe in particolare la protagonista del Trono over del dating-show, Gemma Galgani: “Sì, mi piacerebbe tantissimo, se lo merita!”. Oltre a Ranieri, il popolo del web si dice a favore dell’ingaggio tra i prossimi tronisti anche delle ex corteggiatrici Carolina Ronca ed Eugenia Rigotti. Staremo quindi a vedere chi la spunterà!