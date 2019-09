Le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne sono iniziate. La conduttrice Maria De Filippi ha presentato i quattro nuovi tronisti del programma. Tra questi vi è anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ed ex tentatore di Temptation Island. Proprio Giulia potrebbe tornare nello studio di Maria De Filippi per corteggiare il nuovo tronista. Insieme a lei potrebbe tornare anche Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore di Nilufar Addati. Di seguito le ultime news sul programma.

Uomini e Donne news, Giulia e Giordano ritornano?

Di recente sul web sono circolate alcune indiscrezioni riguardo ad un clamoroso ritorno di Giordano Mazzocchi e Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. I due sono stati rispettivamente corteggiatore e tronista nelle precedenti edizioni del programma.

Giulia, dopo la cocente delusione con Manuel Galiano, potrebbe tornare nel programma – e sarebbe addirittura la terza volta – per corteggiare Giulio Raselli. Il neo tronista non ha mai negato di essere fortemente preso dalla torinese.

Giordano, invece, potrebbe ritornare nello studio di Uomini e Donne per corteggiare una delle due nuove troniste.

Uomini e Donne anticipazioni: Giordano ritorna in studio?

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Giordano Mazzocchi potrebbe ritornare nel programma di Maria De Filippi. Il modello ed ex fidanzato di Nilufar Addati ha scritto sui social: “Se non rischi… non provi. E se non provi, non saprai mai“. Tale frase ha mandato in visibilio i fan del trono classico.

La frase, però, bisogna contestualizzarla: Mazzocchi ha inserito tale citazione sotto una foto in cui è alla console. È probabile che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne stia per iniziare una nuova carriera da disc jockey, proprio come il suo miglior amico Luigi Mastroianni.

Venerdì prossimo sarà registrata una nuova puntata del trono classico e sicuramente ne sapremo di più riguardo a Giordano e Giulia.