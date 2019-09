Dopo Giulia De Lellis, anche Valentina Dallari ha pubblicato il suo primo libro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il momento buio da poco superato, nel quale ha lottato con l’anoressia. All’interno del libro, però, ci sono anche piccole sezioni dedicate alla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Proprio in questi giorni sta facendo discutere una sua rivelazione choc su un’esterna registrata a telecamere spente.

Uomini e Donne news, la confessione choc di Valentina Dallari

Valentina Dallari, all’interno del suo primo libro “Non mi sono mai piaciuta“, ha raccontato alcuni episodi inediti della sua esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista ha affermato di aver registrato un’esterna a telecamere spente con un corteggiatore che le avrebbe confessato di essere stato arrestato per spaccio di droga. Il corteggiatore, di cui la Dallari non fa il nome, si sarebbe spinto anche a metterle un po’ di droga nelle scarpe.

L’ex tronista di Uomini e Donne racconta di aver deciso di non giudicare il corteggiatore solo per quell’episodio e quindi di aver continuato la conoscenza. In seguito, infatti, la Dallari ha scoperto che il corteggiatore non era mai stato arrestato per spaccio ed erano solo menzogne. Un comportamento che ha fatto riflettere l’ex tronista e disc jockey.

Uomini e Donne news, il trono di Valentina Dallari

L’esperienza di Valentina Dallari a Uomini e Donne fu molto lunga. La tronista arrivò fino alla fine con ben tre corteggiatori, i due napoletani Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese, e il romano Andrea Melchiorre. Prima della scelta, la Dallari decise di eliminare Mariano, che reagì in modo molto folkloristico. Indimenticabile la scena del napoletano che viene rincuorato da Tina Cipollari e Fabio Colloricchio. Tra Gianluca Tornese e Andrea Melchiorre alla fine prevalse il romano.

La storia tra Valentina Dallari e Andrea Melchiorre, però, durò veramente poco. I due si lasciarono poco dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne.