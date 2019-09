Una notizia straordinaria per i fan di Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia nata negli studi di Maria De Filippi, si sposano. L’ex tronista ha organizzato una proposta di matrimonio molto romantica a Parigi sotto la Torre Eiffel.

Uomini e Donne news, Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano

Dopo ben cinque anni di fidanzamento, arricchiti dalla nascita di una bellissima figlia, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di sposarsi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha organizzato una magnifica proposta di matrimonio sotto la Torre Eiffel a Parigi. La Valli, ovviamente, ha risposto di sì. Queste le parole dell’ex corteggiatore e sorella di Ludovica Valli su Instagram:

Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà.

Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione.

Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI.

SÌ, voglio essere tua moglie.

Per sempre.

Ti amo

Marco, invece, ha scritto: “In questo compleanno non potevo scegliere e ricevere regalo più bello. Ricevere quel SI vale più di tutto! Ti amo”.

Beatrice Valli e Marco Fantini: la loro storia a Uomini e Donne

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti a Uomini e Donne nella stagione 2013/2014. Il tronista era reduce dall’esperienza come corteggiatore nel trono di Anna Munafò. Quest’ultima decise di scegliere Emanuele Trimarchi, rimandando a casa Fantini.

Maria De Filippi ovviamente non perse tempo e scelse di far sedere sul trono l’ex corteggiatore della Munafò. Tra le corteggiatrici figurava Beatrice Valli, più grande del tronista e soprattutto già madre. Il Fantini, però, fu folgorato dalla bellezza della corteggiatrice e fu subito colpo di fulmine. La Valli sbaragliò la concorrenza e riuscì a portare a casa il tronista, iniziando una bellissima storia d’amore.

Oggi Beatrice e Marco sono innamoratissimi e presto convoleranno a nozze.