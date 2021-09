Notizie choc dopo la nuova registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha cacciato dallo studio il tronista Joele. Cosa ha combinato il ragazzo per far infuriare la conduttrice del daiting show pomeridiano di Canale 5?

Uomini e Donne: Maria caccia Joele

Una Maria De Filippi furiosa, come in rari, anzi rarissimi casi, abbiamo avuto l’opportunità di vedere, nella registrazione di oggi, 26 settembre 2021, di Uomini e Donne, ha cacciato dallo studio un tronista. Quale? Il giovane Joele.

Cosa ha fatto il giovane per meritarsi tutto ciò? Come rivelato dalle talpe de Ilvicolodellenews.it la conduttrice si è infuriata perché il giovane stava tendando di aggirare la produzione e farli tutti “fessi”. Come?

Settimana scorsa, durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, Joele ha detto alla ragazza, pensando che nessuno stesse ascoltandoli, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social. Se lei ricambiava i due potevano così aggirare le regole e parlarsi di nascosto. Joele pare aver pensato che con la musica alta per via del ballo nessuno lo sentisse. Peccato si sia dimenticato di aver un microfono sempre acceso attaccato addosso.

Sembra una cosa da nulla. Altri tronisti e corteggiatori hanno fatto ben di peggio. Pensate a Sara Affi Fella o a Nilufar Addati, ad esempio.

A quanto pare Maria De Filippi si è stufata di chi entra in studio e prova a prendersi gioco del lavoro altrui. Oltretutto Joele ha accettato di partecipare e di seguire alcune regole, salvo poi cercare subito di aggirarle.

La produzione infatti ha dato modo ai tronisti e alle troniste di parlare tramite sms con le rispettive corteggiatrici o corteggiatori. Non però con i propri cellulari privati. Le chat vengono aperte dalla produzione solo in determinati momenti e tutte le conversazioni vengono sorvegliate. Tronisti e Troniste hanno tempi precisi per incontrare e conoscere i corteggiatori e le corteggiatrici. Nessuno di loro può vederli al di fuori del programma o sentirli e accordarsi con loro in barba a tutti. Non è giusto non solo nei confronti della trasmissione, ma anche in quelli degli altri corteggiatori e corteggiatrici.

Cosa è successo dopo? Maria ha raccontato tutto alle corteggiatrici di Joele e poi l’ha invitato ad andarsene.

Uomini e Donne, Maria furiosa caccia i tronisti: i precedenti

Chi altri ha fatto arrabbiare Maria De Filippi nella storia del programma ed è stato cacciato da Uomini e Donne? Ci sono precedenti? Certo che sì.

Negli anni diverse persone hanno fatto infuriare la De Filippi. Vederla cacciare qualcuno dallo studio è però raro.

Nella memoria dei telespettatori più accaniti vi è ancora impresso sicuramente il volto della tronista Laura Lella. Era il lontano 2010. Maria la cacciò dallo studio perché stava prendendo in giro il pubblico e il programma dicendo di non saper ancora chi scegliere.

Sempre a Uomini e Donne i fan si ricordano del fatto che Maria cacciò via un Cavaliere, ovvero un protagonista del trono Over. Quale? Gian Battista.

Pochi altri sono riusciti a fare infuriare Queen Mary davvero tanto. In un altro dei suoi programmi, ovvero il talent Amici, venne cacciato via, qualche anno fa, il ballerino Valentin.